جميلة البوابة: خلطة سحرية للتخلص من الشعر نهائياً

هل تعانين من مشكلة الشعر الزائد؟ هل تقومين بانتظام بزيارة صالون التجميل للتخلص من الشعر الزائد؟ لا شك ان هذه المشكلة تسبب لك الارق والازعاج، لما لا تجربي هذه الخلطة السحرية.

أنت بحاجة إلى:

ملعقتين صغيرتين من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا

القليل من الماء

الطريقة:

تخلط المكونات للحصول على ما يشبه العجينة.

توضع العجينة على مناطق نمو الشعر وتفرك بحركات دائرية حتى تمتص بشرتك الخلطة، ثم تزال باستخدام الماء الفاتر.

تكرر هذه الطريقة يومياً لمدّة أسبوع لتتخلصي من الشعر الزائد نهائياً.

ينصح الخبراء بتطبيق كريم الترطيب بعد الانتهاء.