جميلة البوابة: خلطة نهاية الأسبوع لإذابة الدهون الزائدة

احرقي رواسب الدهون بين عشية وضحاها مع هذا المشروب الصحي واللذيذ. هذا المشروب مفيد حقًا لفقدان الوزن وسيجعل عطلة نهاية الأسبوع مميزة ...

طبيب البوابة: خسارة الوزن مقابل خسارة الدهون: ما الفرق؟

الفوائد الصحية:

الفلفل المطحون: يعمل الفلفل المطحون على تسريع عملية الأيض وهو مفيد لعملية الهضم

الخل: يساعد على تحفيز تكسير الدهون

الليمون: يساعد في الوقاية من الدهون

مشروب عصير الليمون مع البابريكا الحارق للدهون

المكونات:

240 مل ماء مغلي

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 عصير ليمون مع القشر

رشة بابريكا حارة

الطريقة:

أضف قشر الليمون المبشور إلى 240 مل من الماء المغلي.

نضع باقي المكونات بعد 10 دقائق ويقلب جيدا.

اشرب الخليط قبل وبعد كل وجبة لمدة ثلاثة أيام .

يمكنك اعداد كمية كبيرة ووضعها في الثلاجة.

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