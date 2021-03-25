جميلة البوابة: خلطة نهاية الأسبوع لإذابة الدهون الزائدة

احرقي رواسب الدهون بين عشية وضحاها مع هذا المشروب الصحي واللذيذ. هذا المشروب مفيد حقًا لفقدان الوزن وسيجعل عطلة نهاية الأسبوع مميزة...
طبيب البوابة: خسارة الوزن مقابل خسارة الدهون: ما الفرق؟
الفوائد الصحية:
الفلفل المطحون: يعمل الفلفل المطحون على تسريع عملية الأيض وهو مفيد لعملية الهضم
الخل: يساعد على تحفيز تكسير الدهون
الليمون: يساعد في الوقاية من الدهون
مشروب عصير الليمون مع البابريكا الحارق للدهون
المكونات:
240 مل ماء مغلي
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
1 عصير ليمون مع القشر
رشة بابريكا حارة
الطريقة:
أضف قشر الليمون المبشور إلى 240 مل من الماء المغلي.
نضع باقي المكونات بعد 10 دقائق ويقلب جيدا.
اشرب الخليط قبل وبعد كل وجبة لمدة ثلاثة أيام .
يمكنك اعداد كمية كبيرة ووضعها في الثلاجة.
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