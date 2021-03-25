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جميلة البوابة: خلطة نهاية الأسبوع لإذابة الدهون الزائدة

منشور 25 آذار / مارس 2021 - 03:44
جميلة البوابة: خلطة نهاية الأسبوع لإذابة الدهون الزائدة

احرقي رواسب الدهون بين عشية وضحاها مع هذا المشروب الصحي واللذيذ. هذا المشروب مفيد حقًا لفقدان الوزن وسيجعل عطلة نهاية الأسبوع مميزة...

طبيب البوابة: خسارة الوزن مقابل خسارة الدهون: ما الفرق؟

الفوائد الصحية:

الفلفل المطحون: يعمل الفلفل المطحون على تسريع عملية الأيض وهو مفيد لعملية الهضم

الخل: يساعد على تحفيز تكسير الدهون

الليمون: يساعد في الوقاية من الدهون

مشروب عصير الليمون مع البابريكا الحارق للدهون

المكونات:

240 مل ماء مغلي

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 عصير ليمون مع القشر

رشة بابريكا حارة

الطريقة:

أضف قشر الليمون المبشور إلى 240 مل من الماء المغلي.

نضع باقي المكونات بعد 10 دقائق ويقلب جيدا.

اشرب الخليط قبل وبعد كل وجبة لمدة ثلاثة أيام .

يمكنك اعداد كمية كبيرة ووضعها في الثلاجة.

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