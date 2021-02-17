طبيب البوابة: خسارة الوزن مقابل خسارة الدهون: ما الفرق؟

فقدان الوزن وفقدان الدهون هما المصطلحان اللذان يستخدمهما الناس غالبًا بالتبادل. في الواقع ، هم مختلفان عن بعضهم البعض. يشار إلى فقدان الوزن على أنه انخفاض الوزن الإجمالي للشخص بما في ذلك الدهون والعضلات ووزن الماء...

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في حين أن فقدان الدهون هو في الأساس فقدان الدهون من الجسم فقط. نتيجة كلتا الظاهرتين متناقضة ، ولكن عند المقارنة بينهما ، يعتبر فقدان الدهون أفضل بكثير من فقدان الوزن. طبيب البوابة، سيكشف كيف يكون أحدهما أفضل من الآخر وكيف يمكن التمييز بينهما.

كيف يمكنك التفريق بين خسارة الوزن أو الدهون؟

حساب فقدان وزنك سهل للغاية ، عليك فقط أن تخطو على الميزان. الميزان يعطيك الفرق العام في وزنك، فلا يمكن التمييز بين فقدان الوزن الكلي أو الدهون فقط. لقياس إجمالي نسبة فقدان الدهون في الجسم ، يمكنك استخدام مقياس الدهون في الجسم. من الصعب معرفة الكمية الدقيقة للدهون المفقودة ، لكن استخدام مقياس الدهون في الجسم يمكن أن يعطيك فكرة تقريبية عن ذلك.

لماذا خسارة الدهون أفضل من خسارة الوزن؟

معظم الحميات الغذائية الشائعة لفقدان الوزن والتي تؤدي إلى نتائج سريعة ترجع إلى فقدان الوزن بشكل عام. وهذا يعني أنه أثناء اتباع النظام الغذائي، فإن مقدارًا كبيرًا من الوزن المفقود يشمل أيضًا الماء والعضلات. في الواقع ، الدهون هي المسؤولة عن جميع المشاكل الصحية الرئيسية وفقدان كتلة العضلات يمكن أن يكون ضارًا بالصحة. يمكن أن يؤدي الحفاظ على نسبة صحية من العضلات في الجسم إلى جعل مظهرك أكثر تناسقًا وتقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم في الجسم ، وتقليل مخاطر الالتهاب ومرض السكري وحتى تسريع عملية التمثيل الغذائي. يقلل فقدان الكتلة العضلية من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية وقد يزيد من احتمالية اكتساب كل الوزن المفقود على شكل دهون.

كيفية زيادة الدهون من الجسم

الدهون ضارة بالصحة وعندما تفقد الوزن بشكل فعال ، يتم استبدال كل الدهون في الجسم بكتلة العضلات. هذا يمكن أن يحسن صحتك العامة ومظهرك. لذلك ، يجب أن يكون تركيزك دائمًا على فقدان الدهون ، وليس فقط فقدان الوزن.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لضمان فقدان المزيد من الدهون:

تناول المزيد من البروتين: البروتين هو لبنة بناء الحياة. كل خلية في أجسامنا مصنوعة من البروتين. لذلك عندما تقلل الكربوهيدرات والدهون من نظامك الغذائي ، يجب أن تتناول المزيد من البروتين للحفاظ على كتلة العضلات ودعم نمو عضلات جديدة.

بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها:

أداء تمارين القوة: يمكن أن تساعد تمارين القوة على خسارة المزيد من الدهون وكتلة العضلات. كما أنه يعزز نمو كتلة العضلات والحصول على لياقة بدنية خفيفة.

لا تقلل الكثير من السعرات الحرارية: معظم الناس أثناء محاولتهم إنقاص الوزن بسرعة يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا أو يقللون الكثير من السعرات الحرارية من نظامهم الغذائي. هذا التغيير الجذري لا يناسب أجسامنا دائمًا ويؤدي إلى فقدان الكثير من الوزن ، والذي يرجع في الغالب إلى فقدان كتلة العضلات. اتبع نظامًا غذائيًا مخططًا جيدًا لفقدان الدهون.

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