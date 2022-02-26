جميلة البوابة: دليلك لفوائد فيتامين E للبشرة والشعر لا يزال الشتاء قائماً ، وغالبًا ما تسرق الرطوبة المنخفضة الرطوبة من أجسادنا. بطبيعة الحال ، غالبًا ما تصبح بشرتنا جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة ، بينما يبدأ شعرنا في الظهور بمظهر باهت ومتضرر. لذا فمن المهم الحفاظ على صحة البشرة والشعر ومظهرهما وتغذيتهما في حالة جيدة طوال الموسم. من أولى الخطوات تناول الفيتامينات والمعادن يوميًا ، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجسم والعقل. يلعب فيتامين E دورًا محوريًا في قدرة الجسم على الحفاظ على صحة الجلد والشعر والعضلات ، فضلاً عن دعم المستويات الصحية للمناعة. تعالوا لنتعرف أكثر على فوائده الصحية:

جميلة البوابة: دليلك لفوائد فيتامين E للبشرة والشعر

تاريخ فيتامين Eهـ:

تم اكتشاف فيتامين E لأول مرة في عام 1922 على يد العالمين هربرت إم إيفانز وكاثرين بيشوب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. يستخدم فيتامين E منذ أكثر من 50 عامًا في طب الأمراض الجلدية.

على عكس مضادات الأكسدة الأخرى ، يحتوي فيتامين E على خصائص قوية مضادة للالتهابات تحمي الجسم من الجذور الحرة التي تنتجها الملوثات البيئية والضغوط. تحتاج خلايانا إلى تغذية يومية للحفاظ على صحتنا ونشاطنا ويلعب فيتامين (E) دورًا محوريًا فيها.

جميلة البوابة: دليلك لفوائد فيتامين E للبشرة والشعر

فوائد فيتامين E للبشرة:

يعتبر فيتامين (E) أحد مكونات العديد من منتجات التجميل ، وهو مطهر للجذور الحرة يحمي البشرة من الآثار الضارة للإشعاع الشمسي / الأشعة فوق البنفسجية. تعمل خصائصه المضادة للأكسدة على تغذية بشرتك وتقليل أضرار الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية. يعمل فيتامين E أيضًا كعامل ترطيب لبشرتك الباهتة. علاوة على ذلك ، فإن الكولاجين ، وهو جزء مهم من بنية بشرتك ومرونتها ، أقل عرضة للتلف ويمكن أن يساعد في حمايتك من علامات الشيخوخة.

أظهرت دراسة أجريت في عام 2016 أن فيتامين E فعال أيضًا في تقليل الهالات السوداء تحت العين عندما يقترن بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والريتينول.

يساعد فيتامين E أيضًا في محاربة حب الشباب. تعمل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات على البكتيريا المسببة لحب الشباب عن طريق تقليل تكوين الكوميدونات.

جميلة البوابة: دليلك لفوائد فيتامين E للبشرة والشعر

فوائد فيتامين E للشعر:

يساعد فيتامين E أيضًا في تحسين شعرك. يدعم فيتامين E دوران الأوعية الدقيقة في فروة رأسك والأكسجين وبالتالي يوفر التغذية على المستوى الخلوي. لذلك ، فيتامين (E) ضروري للحفاظ على شعر صحي.

جميلة البوابة: دليلك لفوائد فيتامين E للبشرة والشعر

نقص فيتامين E

في حين أن فيتامين E هو عنصر غذائي حيوي لجسمنا ، إلا أن نقصه يمكن أن يؤدي إلى ضعف الخلايا وانهيارها. بالإضافة إلى أنشطته كمضاد للأكسدة ، يلعب فيتامين E دورًا محوريًا في تعزيز وظائف المناعة لديك. أحد أكثر أعراض نقص فيتامين (E) شيوعًا هو ضعف جهاز المناعة وضعف العضلات والمشاكل المتعلقة بشبكية العين وصعوبة التوازن والتنسيق. ومع ذلك ، يمكنك التغلب على النقص بإجراء تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي ، بالإضافة إلى إضافة مكملات فيتامين E إلى روتينك اليومي.

جميلة البوابة: دليلك لفوائد فيتامين E للبشرة والشعر

كيف أجد فيتامين E؟

يمكننا بسهولة دمج فيتامين (E) في وجباتنا الغذائية على شكل بذور ومكسرات وزيوت وحفنة من الفاكهة والخضروات. قد يستفيد بعض الأشخاص من تناول مكملات فيتامين E بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E ، مثل الأفوكادو والبابايا والسبانخ واللوز. ومع ذلك ، يجب على المرء التأكد من أن المكملات تستهلك مع وجبة كاملة لأن المغذيات عبارة عن فيتامين قابل للذوبان في الدهون.

تذكر أن متطلبات فيتامين (E) تختلف بناءً على عوامل مثل العمر والجنس وحالة الحمل والرضاعة الطبيعية. من المهم جدًا استشارة طبيبك لمعرفة المزيد حول كمية فيتامين (E) التي يحتاجها جسمك وأسلوب حياتك.

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