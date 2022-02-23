جميلة البوابة: ماذا تعرفين عن الرموش الصناعية؟

جميلة البوابة: كل ما تريد معرفته عن الرموش الصناعية تعتبر الرموش جزءًا مهمًا من مظهر الماكياج. إنها تحيط عينيك وتجعلك تبدين أكثر شبابًا وتضيف الكثير من الدراما إلى وجهك. من الممتع دائمًا وضع الماسكارا على رموشك، لكن في بعض الأحيان تريدين المزيد.

تلعب الرموش الصناعية دورًا حيوياً. فهي تتيح لك رموشاً أطول وأكثر دراماتيكية مما تفعله رموشك الطبيعية. هناك مجموعة متنوعة من الرموش، من الشعر الفردي هنا وهناك إلى الملونة أو الرموش اللامعة. إنها لمسة من الحيوية لرفع مستوى مكياجك.

على الرغم من أنك سمعت عن الرموش الصناعية ووصلات الرموش الصناعية ، فلا يزال لديك شكوك حول هذه الأدوات التجميلية المزخرفة. لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل المفيد مع كل ما تحتاجين معرفته حول الرموش المستعارة:

جميلة البوابة: كل ما تريد معرفته عن الرموش الصناعية

أنواع الرموش الصناعية

أفضل شيء في الرموش الصناعية هو أنه يمكنك تخصيصها لتناسب أسلوبك وشكل عينيك. يمكن تعبئة الرموش الفردية على كامل خط الرموش أو الطرف الخارجي أو الوسط (حتى الرموش المغناطيسية سهلة التطبيق). يمكنك اختيار الرموش المصنوعة من كل شيء من المنك الحقيقي إلى شعر الإنسان إلى الألياف الاصطناعية. عندما يتعلق الأمر بالأناقة ، يمكنك أن تصبحين خارقة الجمال.

جميلة البوابة: كل ما تريد معرفته عن الرموش الصناعية

قصي رموشك قبل وضعها

من الأخطاء غير المتخصصة التي يجب تجنبها عند وضع الرموش الصناعية هو سحب الشريط بالكامل خارج العبوة مباشرة. لكل شخص عيون مختلفة ، لذلك عليك ترتيب رموشك بما يناسبك. ابدأ في التشذيب من الزوايا الخارجية بدلاً من الزوايا الداخلية حتى تصل إلى الطول المطلوب. تأكد أيضًا من قطع الحواف الصغيرة التي يمكن أن تدخل في عينيك أو بسبب الحساسية.

جميلة البوابة: كل ما تريد معرفته عن الرموش الصناعية

تأكدي من ثني رموشك

نصيحة أخرى هي ثني رموشك. بهذه الطريقة ، ستكون منحنية ، تمامًا مثل الرموش الصناعية التي ستضعينها. سيسمح لك هذا بمزج مجموعتي الرموش (رموشك والرموش التي اشتريتها من المتجر) بسلاسة وسهولة أكبر.

أضيفي الماسكارا إلى رموشك أولاً

الرموش إضافة إلى ما لديك بالفعل. لإضافة لون وحجم إلى رموشك بشكل أفضل، ضعي الماسكارا أولاً. قبل البدء في وضع الرموش ، ضعي طبقة أو طبقتين (ليس كثيرًا) على الرموش الفعلية. الماسكارا تساعد الرموش على الالتصاق بشكل أفضل برموشك.

اتركي الماسكارا تجف قبل وضع الرموش الصناعية

بعد طلاء الرموش الطبيعية بالماسكارا ، جففيها قبل وضع الرموش الصناعية. هذا يقلل من الاوساخ والتلف الزائف غير المرغوب فيه.

اعرفي نوع غراء الرموش الذي تستخدمينه

إذا كانت لديك حساسية أو مسببات حساسية معروفة، فتحقق من مكونات غراء الرموش. أحد المكونات التي يمكن أن تسبب مشاكل هو cyanoacrylate الموجود في جميع المواد اللاصقة للرموش. يمكن أن تحدث الحروق والتورم والحكة ، لكن هذا نادر الحدوث. احرصي على عدم الإفراط في استخدام الغراء ، اتركي مسافة صغيرة (1 مم) بين الغراء والجلد / الجفون ، واستخدمي NanoMister لضبط الغراء بشكل أسرع. أيضًا ، إذا كنت تعاني من الحساسية ، فيرجى توخي الحذر بشأن اللاتكس. يمكنك استخدام مواد لاصقة نباتية وخالية من اللاتكس ومضادة للحساسية وخالية من سيانو أكريلات / منخفضة السيانو أكريلات.

استخدمي الملقط أو أداة توزيع الرموش للتعامل مع رموشك. يمكنك تحريك رموشك بأصابعك في أي وقت ، لكن من الآمن استخدام الملقط أو أداة وضع الرموش. عند استخدام أصابعك ، احرصي على عدم سحب الرموش جانبًا من العبوة (قد تفقد الرموش شكلها). بدلاً من ذلك ، اسحبيها للأسفل وحركيها برفق خارج العلبة .

لا تستخدمي الكثير من الغراء. لا تضعي الكثير من الغراء على الرموش الصناعية. كل ما تحتاجينه هو خط مستقيم يغطي الشريط .

اتركي الصمغ يجف حتى يصبح قوامه لزجًا. عندما تلتصق الرموش الصناعية ، جففيها قليلًا حتى تصبح لزجة. بعض الناس ، يستخدمون مروحة يدوية لتسريع العملية.

ضعي رموشك فوق خط الرموش. ضعي الرموش الصناعية مباشرة فوق خط الرمش. يجب أن يكون الجلد الأقرب للجفون 1 مم. هذا يبقي الغراء بعيدًا عن منطقة خط الرموش الهشة ويحافظ على نفس المسافة عند عمل وصلات الرموش .

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