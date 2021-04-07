جميلة البوابة: زيت الجوجوبا لحل مشاكل بشرتك وشعرك

العلاج بزيت الجوجوبا هو الاتجاه الجديد المشهور للعناية بالبشرة والشعر والذي يتحدث عنه الجميع. زيت الجوجوبا (يُنطق هو-هو-با) هو الأقرب إلى دهون البشرة ، ويعمل بشكل رائع كزيت للتدليك...

نظرًا لأن زيت الجوجوبا له خصائص مضادة للبكتيريا ، فهو مفيد في علاج حب الشباب والصدفية والأكزيما وحروق الشمس وقشرة الرأس أيضًا. يجب على أي شخص يعاني من التهاب الجلد الدهني أو حساسية الجلد الموجودة مسبقًا أو التهاب الجلد التأتبي تجنب استخدام زيت الجوجوبا.

كيفية استخدام زيت الجوجوبا

لبشرة متوهجة

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا وقطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت اللافندر ودلكيه على بشرة نظيفة لمدة 10-15 دقيقة. ثم ضعي كمادة باردة ، وأخيرًا استخدمي مصلًا أو مرطبًا فوقها

لشعر صحي

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع وقطرتين من زيت إكليل الجبل. دلكيه على الشعر. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

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