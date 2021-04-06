طبيب البوابة: شاي القرنفل من إنقاص الوزن إلى تحسين الهضم

التوابل الهندية ليست لذيذة فقط ولكنها مشبعة أيضًا ببعض الفوائد الصحية المذهلة. معظم التوابل التي نستخدمها لإعداد وجبتنا اليومية مليئة بالعناصر الغذائية وتستخدم في تحضير أدوية الأيورفيدا ...

القرنفل هو أحد التوابل التي ستجدها في كل مطبخ هندي والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك وحتى التخلص من الكيلوجرامات. يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا أن تساعد في تعزيز الهضم وتوفير الراحة من الأمراض الصحية الأخرى. يمكنك إضافة هذه التوابل أثناء تحضير الكاري أو يمكنك إضافة مسحوق القرنفل إلى مشروباتك لجني فوائدها الصحية المذهلة. إذا كنت شخصًا يحب شرب الشاي ، فيمكن أن يكون شاي القرنفل أيضًا خيارًا ممتازًا.

كيفية صنع شاي القرنفل

المكونات:

2 كوب ماء

4-5 قرنفل

½ إنش عود قرفة

½ إنش زنجبيل

سكر بني / عسل

عصير ليمون

كيف احضره:

يصب الماء في قدر عميقة واتركه حتى يغلي. ارفع الماء عن النار وأضيفي 4-5 حصوص قرنفل مطحونة والزنجبيل المبشور وعيدان القرفة في المقلاة. دع المكونات تنقع لمدة 15 إلى 20 دقيقة. صفي الماء في كوب وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون. استمتع بشاي الأعشاب الحار.

قد يساعدك على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد هذا الشاي على تحسين عملية الهضم. يمكن للمركب الموجود في القرنفل والتوابل المستخدمة في الشاي تحسين عملية الهضم لديك ، والتي بدورها يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن حيث ترتبط كلتا العمليتين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا. ومن المعروف أيضًا أن التوابل تعمل على تحسين معدل الأيض ، مما يؤدي إلى تسريع عملية حرق الدهون.

قد يشفي عدوى الجلد

يحتوي القرنفل أيضًا على خصائص مطهرة يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الجلد وإزالة السموم من الجسم. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يبطئ ظهور التجاعيد والبقع العمرية والعيوب.

قد يعالج الجيوب الأنفية

يمكن أن يساعد هذا الشاي الخاص أيضًا في احتقان الصدر ويمكن أن يساعد في تخفيف الجيوب الأنفية. يمكن لوجود الأوجينول في التوابل أن يزيل الاحتقان ويوفر الراحة. يحتوي القرنفل على فيتامين هـ وفيتامين ك الذي يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى البكتيرية. هذا الشاي فعال أيضًا في علاج الحمى.

قد يخفف من آلام اللثة والأسنان

غنية بمركبات مضادة للالتهابات ، يمكن أن يساعد القرنفل أيضًا في توفير الراحة من آلام الأسنان وتورم اللثة. يمكن أن يساعد الشاي العشبي على إزالة البكتيريا من فمك ، وبالتالي توفير راحة سريعة من مشاكل الأسنان.

الآثار الجانبية الشائعة لشاي القرنفل

تعتبر التوابل آمنة بشكل عام للاستهلاك ، ولكن عند تناولها بكميات زائدة قد تضطر إلى التعامل مع بعض الآثار الجانبية الشائعة. يعد شرب شاي القرنفل مرة أو مرتين يوميًا مفيدًا للصحة ، وإذا كنت تستهلك أكثر ، فقد تضطر إلى التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي وآلام العضلات والتعب. يجب على النساء الحوامل أو المرضعات توخي الحذر بشكل خاص فيما يتعلق بكمية شاي القرنفل. قد يكون الإفراط في تناول الشاي المتبل ضارًا بأطفالهن. إذا شعرت بالتقيؤ والغثيان بعد شرب هذا الشاي ، فلا تستمر في ذلك. في حالة ضيق التنفس أو الحمى أو القشعريرة ، استشر طبيبك على الفور.

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