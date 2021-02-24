جميلة البوابة: زيوت طبيعية لإزالة علامات الشيخوخة

تعد شيخوخة البشرة من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء والتي تنتج عن اتباع بعض العادات غير الصحية، جميلة البوابة تقدم لك مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة والحفاظ على نضارة وجاذبية البشرة.

جميلة البوابة: مقشر التوت البري للبشرة

زيت الورد

يعتبر زيت الورد من الزيوت العطرية الرائعة التي يفضل الكثير من الناس استخدامها لدهن بشرة الجسم به بعد أخذ حمام، وذلك لفوائده في تنعيم البشرة وترطيبها وتعطيرها، ومن فوائد زيت الورد احتوائه على نسبة رائعة من فيتامين أ الذي يعمل على علاج آثار الشيخوخة.

زيت الافندر

تتعدد استخدامات زيت الافندر الجمالية، حيث يعتبر زيت الافندر من الزيوت التي تتعدد استخداماتها الجمالية بين إزالة البقع الغامقة وترطيب البشرة وإزالة البثور وحب الشباب وذلك لاحتواء زيت الافندر على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، كما يعمل زيت الافندر على التخلص من مشكلة علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، لذلك ينصح باستخدام زيت الافندر ضمن مكونات خلطاتك الطبيعية التي تقومين بتحضيرها للحفاظ على نضرة بشرتك وجاذبيتها.

زيت بذور الرمان

يعتبر زيت بذور الرمان من الزيوت النادرة لكنه متعدد الفوائد الجمالية حيث إنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تنقية البشرة من البكتريا والغبار العالق بها والمسبب للمشكلات الجمالية، كما إن زيت بذور الرمان يعمل على تحسين مرونة الجلد ويعزز من إنتاج البشرة للكولاجين، لذلك ينصح باستخدام زيت بذور الرمان للاستمتاع ببشرة نضرة وجذابة.

زيت النيم

استخدام زيت النيم في عمل جلسات مساج لبشرة الوجه يساعد في العناية بالبشرة وحمايتها من المشكلات الجمالية التي تهدد جاذبيتها، حيث إن زيت النيم يعمل على تخليص البشرة من البكتريا والفطريات المسببة للبثور وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي زيت النيم على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية الغير مشبعة وفيتامين E الضروري للحفاظ على صحة البشرة من علامات تقدم العمر.

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