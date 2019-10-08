جميلة البوابة: مقشر التوت البري للبشرة

وصفة مقشر طبيعية وسهلة الصنع ولا تتطلب سوى عدد قليل من المكونات. وهي مناسبة كهدايا بسيطة أو منتجات عناية بالبشرة.
المكونات:
1 كوب سكر
ربع كوب زيت جوز الهند
زيت التوت البري المعطر 4-6 قطرات. يمكنك استخدام أكثر أو أقل بناءً على التفضيل الشخصي
ملون طعام أحمر (هذا اختياري. 6-8 قطرات)
الطريقة:
يذوب زيت جوز الهند الخاص على سطح الموقد أو في الميكروويف.
تخلط جميع المكونات وتقلب. أنت تريد أن يكون السكر مبللاً ولكن ليس مفتتا . إذا تم استخدام الكثير من زيت جوز الهند ، سوف يصبح الخليط صلباً كثيرًا بمجرد عودة زيت جوز الهند إلى درجة حرارة الغرفة..
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