جميلة البوابة: مقشر التوت البري للبشرة

وصفة مقشر طبيعية وسهلة الصنع ولا تتطلب سوى عدد قليل من المكونات. وهي مناسبة كهدايا بسيطة أو منتجات عناية بالبشرة.

المكونات:

1 كوب سكر

ربع كوب زيت جوز الهند

زيت التوت البري المعطر 4-6 قطرات. يمكنك استخدام أكثر أو أقل بناءً على التفضيل الشخصي

ملون طعام أحمر (هذا اختياري. 6-8 قطرات)

الطريقة:

يذوب زيت جوز الهند الخاص على سطح الموقد أو في الميكروويف.

تخلط جميع المكونات وتقلب. أنت تريد أن يكون السكر مبللاً ولكن ليس مفتتا . إذا تم استخدام الكثير من زيت جوز الهند ، سوف يصبح الخليط صلباً كثيرًا بمجرد عودة زيت جوز الهند إلى درجة حرارة الغرفة..