جميلة البوابة: ساعة اليد العصرية موضة صيف 2021

من الاستدامة البيئية إلى الخطوات الهائلة في التكنولوجيا - شهدت الساعات تطورًا كبيرًا لتصبح أكثر من مجرد اكسسوار آخر في خزانة الملابس. الساعة المميزة هي رمز للتعبير عن الذات والفردية...

1. خذي الطريق المستدام

إن الدعوة إلى الحفاظ على البيئة والمبادرات المؤيدة للحفاظ على الكواكب هي حاجة الساعة. فكري في اقتناء الساعات الشمسية التي تلتقط الضوء وتحوله إلى طاقة باستخدام خلية شمسية. حيث يتم تخزين هذه الطاقة في بطارية قابلة لإعادة الشحن تعمل على تشغيل حركة الساعة. بمجرد شحنها بالكامل ، يمكن أن تستمر هذه الأجهزة لمدة تصل إلى أربعة أشهر تقريبًا.

2. أيقونة في المتانة والحركة

الحركات الميكانيكية موضة هذا الصيف. مدعومة بحركة معصم مرتديها ، لم يعد عليك القلق بشأن تغيير البطاريات. لا يمكن أبدًا لهذه الساعات القديمة والخالدة أن تصبح قديمة الطراز ومكوناتها المعقدة هي شهادة على الحرفية المعقدة في صناعة الساعات.

3. الساعات الذكية موجودة لتبقى

تعتبر الساعة الذكية اليوم رفيقًا رقميًا مثاليًا. ومن بين مجموعة كبيرة من الميزات التقنية، هناك سهولة تلقي وارسال الاتصالات والاشعارات بالإضافة الى مجموعة من ميزات الصحة والعافية (مراقبة النوم ومعدل ضربات القلب وما إلى ذلك). هذا الساعة لن تجعل حياتك أسهل فحسب، بل تتبع أيضًا مقاييس صحتك ، وتحديد أهداف جديدة ، وتساعدك على تحقيقها.

4. فكري في السيراميك

مع حلول فصل الصيف رسميًا ، تعد الساعات المصنوعة من المواد غير المعدنية التي يسهل ارتداؤها على معصمك من الاكسسوارات التي لا بد من اقتنائها. مثالية للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أيضًا ، هذه الساعات المتينة تبدو رائعة على مر السنين دون إظهار أي علامات على التآكل. نظرًا لجودة تصنيعها، فإن الساعات المصنوعة من السيراميك لا تشعرك بالراحة فحسب ، بل تبدو أيضًا على الموضة.

5. تبديل أشرطة ساعة اليد

امنحي ساعة يدك القديمة تحولًا كاملاً نحو الأفضل. اختاري مجموعة متنوعة من أشرطة السيليكون الملونة ​​أو اختاري شريطاً جلدياً صديقاً للبيئة. إذا كنت تفضلين الأشرطة الكلاسيكية فيمكنك اختيار شبكة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يوم جديد ، وملابس جديدة ، وساعة جديدة (أنت فقط تعرفين سر الموضة).

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