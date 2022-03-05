جميلة البوابة: طرق سهلة للحصول على حواجب كثيفة عادت الحواجب السميكة الى الموضة ، وإذا كنت لا زلت تتباهين بحواجبك الكثيفة، فقد حان الوقت لابرازهم. بينما قد يكون نمو الحاجبين مهمة سهلة بالنسبة للبعض ، تواجه بعض النساء الكثير من المتاعب بسبب قلة نمو الشعر. لكننا نقدم لك بعض الخدع البسيطة التي ستساعدك على تنمية حاجبيك بسهولة.

جميلة البوابة: طرق سهلة للحصول على حواجب كثيفة

التدليك

إن أبسط طريقة لتكثيف حواجبك هي تدليكها بانتظام ، باستخدام أي زيت - زيت زيتون أو جوز الهند أو اللوز - جميع الزيوت الثلاثة رائعة لنمو الشعر.

جميلة البوابة: طرق سهلة للحصول على حواجب كثيفة

لا تنزعي الشعر

تستغرق الحواجب وقتًا طويلاً لتنمو. ابتعدي عن الملاقط لمدة 12 أسبوعًا للحصول على نمو كامل. استخدمي فرشاة ملفوفة واعتني بها في اتجاه الشعر يوميًا. بمجرد أن تشعري أن حاجبيك قد نما بشكل كامل ، يمكنك تشكيلها باستخدام الخيط.

جميلة البوابة: طرق سهلة للحصول على حواجب كثيفة

الترطيب

يجب أن تبقى منطقة الحاجب رطبة ومغذية. استخدمي بعض الفازلين لحبس الرطوبة. يمكنك تطبيق 2-3 مرات في اليوم لتعزيز نمو الشعر.

جميلة البوابة: طرق سهلة للحصول على حواجب كثيفة

بياض البيض

يحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر ويغذي بصيلات الشعر. يخفق بياض البيض ويطبق على خط الشعر ويترك لمدة 20 دقيقة.

جميلة البوابة: طرق سهلة للحصول على حواجب كثيفة

زيوت لإطالة شعر الحواجب

عندما يتعلق الأمر بمظهرك الخارجي، يمكن للحواجب أن تساعد تمامًا في تحديد الوجه. ترتيب وتغيير شكل الحاجبين له تأثير كبير على المظهر الخارجي ويعطي أيضًا مظهرًا شابًا. فيما يلي أربعة زيوت يمكن أن تساعدك على نمو حاجبيك مرة أخرى.

1.زيت الزيتون

هذا الزيت الرائع غني بفيتامين A و E ، مما يعزز نمو الشعر. كل ما عليك فعله هو أخذ بضع قطرات من هذه الجرعة السحرية وتدليكها على حواجبك عدة مرات في الاسبوع.

2. زيت جوز الهند

الزيت السحري الآخر الذي يمكن أن يعزز حاجبيك هو هذا الزيت المتاح بسهولة. يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على تغذية وترطيب البشرة المحيطة بالحواجب ، مما يعزز نمو الشعر. ضعي هذا الزيت قبل النوم ليلاً واغسله في صباح اليوم التالي.

3. زيت الخروع

يُعرف بأنه أحد أكثر الزيوت فعالية لحواجب كثيفة. غني بالبروتينات والأحماض الدهنية ، فهو يساعد في تحسين جودة الشعر وتعزز نموه. إخلاء المسؤولية: قد يتسبب زيت الخروع النقي في حدوث تهيج ، لذا تأكد من اختبار الزيت قبل استخدامه.

4. زيت اللوز

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ ، هذا الزيت فعال أيضًا لنمو الشعر. يساعد الزيت على تنعيم البشرة مما يساعد على تعزيز نمو الشعر عن طريق الحفاظ على بصيلات الشعر صحية. قم بتدليك هذا الزيت لبضع ساعات ثم اغسليه بالماء.

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