زيت اللافندر للبشرة..الاستخدامات والفوائد

زيت اللافندر للبشرة هو زيت أساسي مشتق من اللافندر، حيث يمكن تناوله عن طريق الفم، ووضعه على الجلد، وتنفسه من خلال العلاج العطري، وفي الواقع، يمكن أن يفيد زيت اللافندر البشرة بطرق عديدة، حيث لديه القدرة على تقليل حب الشباب، والمساعدة في حتى لون البشرة، وتقليل التجاعيد، كما يمكن استخدامه حتى لعلاج أشياء أخرى، مثل تحسين صحة الشعر والهضم.

تحسين صحة اليشرة عن طريق زيت اللافندر

زيت اللافندر لحب الشباب

يعمل زيت اللافندر على قتل البكتيريا، وهذا يمكن أن يمنع ويشفي حب الشباب، أيضًا يفتح المسام ويقلل الالتهاب عند وضعه على بشرتك، ولاستخدام زيت اللافندر لحب الشباب، خففه في زيت جوز الهند أو زيت آخر وضعه على بشرتك بعد غسل وجهك.

يهدئ الأكزيما والجلد الجاف

يمكن أن تظهر الأكزيما في أي مكان على جسمك، ومع الأكزيما، تصبح بشرتك جافة وحكة ومتقشرة، ونظرًا لأن اللافندر له خصائص مضادة للفطريات ويقلل من الالتهاب، فيمكن أن يساعد في علاج الأكزيما، ويمكن أيضًا استخدام زيت اللافندر لعلاج الصدفية، حيث يساعد زيت اللافندر على تنظيف بشرتك وتقليل الاحمرار والتهيج.

زيت اللافندر لبقع الجلد

يمكن أن يساعد زيت اللافندر في لون البشرة لأنه يقلل الالتهاب، حيث يمكن أن يقلل من تغير اللون، بما في ذلك البقع الداكنة، كما يساعد زيت اللافندر على تقليل البقع والاحمرار، وإذا كنت تعاني من فرط التصبغ على بشرتك، فقد يكون زيت اللافندر قادرًا على المساعدة في ذلك أيضًا.

زيت اللافندر لتجاعيد الوجه

الجذور الحرة مسؤولة جزئيًا عن الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الوجه، وفي الواقع أن زيت اللافندر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في حمايتك من الجذور الحرة، ولاستخدام زيت اللافندر في التجاعيد، استخدم بضع قطرات من الزيت الأساسي مع زيت جوز الهند، ويمكن استخدام الخليط كمرطب مرة أو مرتين في اليوم.

قدرة مضادة للالتهابات

يمكن علاج الالتهاب المؤلم بزيت اللافندر، حيث تساعد تأثيرات الزيت المخففة للألم والمخدرة على تهدئة الالتهاب، بينما يعمل بيتا كاريوفيلين في الزيت أيضًا كمضاد طبيعي للالتهابات.

خصائص التئام الجروح

إذا كان لديك حرق أو قطع أو كشط أو جرح آخر، فقد يساعد زيت اللافندر للبشرة في تسريع عملية التئام الجروح، حيث في دراسة أجريت عام 2016، وجد الباحثون أن زيت اللافندر يعزز شفاء أنسجة الجلد.

لاستخدام زيت اللافندر على الجروح الصغيرة، اخلطي 3 أو 4 قطرات من زيت اللافندر مع بضع قطرات من جوز الهند، وضعي الخليط على جرحك باستخدام القطن، وإذا كان جرحك قد التئم بالفعل، يمكن لزيت اللافندر تقليل الندوب المتبقية أيضًا.

طارد للحشرات

زيت اللافندر يقوم بوظيفتين عندما يتعلق الأمر بلدغات الحشرات، حيث يعمل كطارد للحشرات، ويمكن أن يخفف الحكة بعد حدوث اللدغة، كما تحتوي العديد من المواد الطاردة للبعوض التجاري على زيت اللافندر.

وفي الواقع، يمكن استخدام كل من الشموع والبخاخات لصد البعوض والحشرات الأخرى، حيث يمكنك إضافة 7 قطرات إلى الشمعة ووضعها في الهواء الطلق.

وفي الحقيقة أن لدغات الحشرات تسبب الاحمرار والحكة والألم، لذلك يمكن أن تسبب هذه اللدغات العدوى في بعض الأحيان، لهذا يساعد زيت اللافندر في تخفيف لدغات الحشرات عن طريق درء البكتيريا وتقليل الالتهاب، كما أنه يساعد بشكل طبيعي في تخفيف الألم.

كيفية استخدام زيت اللافندر للبشرة

تعتمد طريقة استخدامك لزيت اللافندر على ما تعالجه، حيث يمكنك وضعه على بشرتك مع زيت آخر لتشكيل مستحضر، وإذا كنت تضعيه على جزء تالف من بشرتك، فمن الأفضل غالبًا استخدام القطن للتجاعيد والجلد الجاف، كما يمكنك وضع الزيت مباشرة بيديك.

ويمكن أيضًا تناول زيت اللافندر في شكل حبوب، أو استخدامه كبخار للعلاج بالروائح. في حين أن زيت اللافندر آمن نسبيًا، إلا أنه يمكن أن يسبب عدم الراحة للبعض، لذلك توقف عن استخدام الزيت إذا واجهت أي آثار جانبية سلبية.

إذا كنت حاملاً، فتجنبي أي استخدام للزيوت الأساسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لأنها قد تعرض الجنين لمواد سامة، ولا تتناولي أي زيت عطري أو تستخدميه موضعيًا أثناء الحمل.

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