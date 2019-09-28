جميلة البوابة: طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

مع اختلاف الفصول وتغيرها تزداد مشكلة قشرة الشعر بالنسبة للكثير منا، والتي تظهر على هيئة قشور بيضاء فى فروة الراس وعلى الشعر وقد تسبب الحكة، وهذا بسبب جفاف الشعر، واحيانا مهما حاولنا استخدام الكريمات والشامبوهات الخاصة بالقضاء على القشرة لا تعطينا النتيجة الفعالة الكافية أو السريعة.

طرق العلاج:

القشرة يمكن الوقاية والتخلص منها بعدة طرق منها الحرص على:

- تناول الأطعمة المغذية للشعر:

تناول أطعمة مغذية للشعر وتمده بالعناصر التي تحميه من القشرة.

-تدليك فروه الرأس :

تنشيط الدورة الدموية بالفروة من خلال تدليكها عند غسل الشعر .

-التخلص من الالتهابات:

التخلص ايضًا من أي التهابات توجد بفروه الرأس .

-الزيوت الطبيعية :

الزيوت الطبيعية لها دور هام وفعال في القضاء على القشرة فيمكن تدليك فروه الرأس بأنواع منها وتدليكها باليد لفترة ومنها زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الشاي، زيت الالوفيرا وزيت الخروع.

-بذور الحلبة :

من المواد الهامة التي يمكن استخدامها في علاج القشرة ايضا بذور الحلبة فالحلبة بها العديد من المواد الهامة المغذية للفروة كالبوتاسيوم والفيتامينات والأحماض والنيكوتين والبروتين وغيرها .

مادة الاسبرين:

اضافة مادة الاسبرين الى الشامبو المستخدم في غسل الشعر يقضى على القشرة ، الزبادى عند تطبيقه على الشعر والفروة كماسك للتغذية وغسله بعد فترة من القشرة ايضًا .

-خل التفاح:

ولخل التفاح فعالية قوية في القضاء على القشرة فإضافة هذه المادة الى مياه غسل الشعر تعمل بفعالية على القضاء على قشرة الراس بالإضافة الى جعل الشعر لامعًا وأكثر صحة.