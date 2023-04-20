البوابة - يؤمن البعض بأن عصير البصل يملك مجموعة متنوعة من الفوائد للشعر، بما في ذلك تحسين نمو الشعر وتقليل قشرة الرأس وتغذية بصيلات الشعر.

جميلة البوابة: طريقة استخدام عصير البصل لعلاج الشعر

فيما يلي نظرة على الفوائد بالتفصيل:

يعزز نمو الشعر: يحتوي عصير البصل على الكبريت الذي يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين ضروري لنمو الشعر. قد يساعد الاستخدام المنتظم لعصير البصل على الشعر في تحفيز بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى نمو شعر أسرع وأكثر صحة.

يقلل من قشرة الرأس: العصير المستخلص من البصل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات يمكن أن تساعد في تقليل قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس الأخرى. قد يساعد أيضًا في تهدئة حكة فروة الرأس.

يغذي بصيلات الشعر: العصير المستخلص من البصل غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تغذية بصيلات الشعر وحمايتها من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. قد يساعد أيضًا في منع الشيب المبكر للشعر.

يقوي الشعر: يحتوي العصير المستخلص من البصل على كميات عالية من الكبريت وهو معدن حيوي لصحة الشعر. يساعد الكبريت على تقوية خيوط الشعر وتقليل التكسر ، مما ينتج عنه شعر أقوى وأكثر صحة.

يحسن الدورة الدموية: يحتوي العصير المستخلص من البصل على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس. يمكن أن يساعد تحسين الدورة الدموية في توفير العناصر الغذائية الحيوية والأكسجين لبصيلات الشعر ، وتعزيز نمو الشعر وصحة الشعر بشكل عام.

بشكل عام ، يمكن أن يساعد استخدام العصير المستخلص من البصل على الشعر في تعزيز نمو الشعر وتقليل قشرة الرأس وتغذية بصيلات الشعر وتقوية الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

طريقة استخدام عصير البصل للشعر:

تقشر بصلة واحدة وتقطع إلى قطع صغيرة . يُمزج البصل المفروم في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح عجينة ناعمة . يصفى المعجون لاستخراج العصير . ضعي عصير البصل مباشرة على فروة رأسك وجذور شعرك . دلكي فروة رأسك لبضع دقائق للتأكد من توزيع عصير البصل بالتساوي . اتركي عصير البصل على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة إلى ساعة . اشطفي شعرك جيدًا بشامبو خفيف وماء بارد .

ملاحظة: قد ترغب في اختبار منطقة صغيرة من فروة رأسك أولاً للتأكد من أنك لا تعاني من حساسية من عصير البصل. أيضا ، عصير البصل له رائحة قوية ، لذلك قد ترغب في استخدام شامبو أو بلسم معطر بعد شطفه.

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