جميلة البوابة: علاجات فعالة للشعر المتطاير

كم مرة لاحظت أن شعرك يشبه عش الطائر ، حتى بعد دقائق من تمشيطه واستخدام الكثير من المنتجات؟ لا تقلقي عزيزتي...

أنت لستِ الوحيدة في هذا. يتجنب معظم الناس علاج تجعد الشعر الناجم عن الجفاف عن طريق إلقاء اللوم على طبيعة شعرهم. ومع ذلك، يمكن معالجة ذلك بقليل من الجهد الإضافي وتجربة بعض الوصفات البيتية! جميلة البوابة ستساعدك في تعلم بعض العلاجات الفعالة:

1. قناع الأفوكادو للشعر

هذه الفاكهة مليئة بالفيتامينات التي ستساعد في فرد شعرك وترطيبه إذا كان باهتاً أو جافاً. يتطلب صنع قناع الأفوكادو هرس ثمرة أفوكادو ناضجة وخلطها مع بضع ملاعق من زيت جوز الهند ، اعتمادًا على القوام. بعد ذلك، يوضع المزيج على شعرك وفروة رأسك تقريبًا مرتين في الأسبوع!

2- المايونيز

يعد قناع الشعر المصنوع من المايونيز من أفضل الخيارات لتهدئة الشعر المتطاير. يوفر طبقة جميلة من اللمعان لشعرك ويوفر الترطيب أيضًا. يمكن صنع قناع الشعر هذا على شكل عجينة ناعمة من المايونيز وزيت اللوز والبيض. يجب تطبيقه مرتين في الأسبوع على شعرك وفروة رأسك للحصول على نتائج رائعة.

3. الليمون والعسل

يصف بعض الناس الليمون بأنه فاكهة معجزة ، لأنه غني بفيتامين سي. هذا المزيج يصنع المعجزات للناس. يحافظ العسل على الرطوبة وينتج عنه شعر لامع وحريري. يجب أن يطبق لمدة 30 دقيقة على فروة الرأس والشعر بنسبة 3: 2 مرة كل أسبوعين ، وفي هذه الأثناء يجب أيضًا وضع أقنعة شعر أخرى. يظهر هذا العلاج نتائج واعدة.

4. البيرة

تحتوي البيرة على الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يمكن أن تغذي الشعر الجاف وغير الصحي. هذا هو السبب في انتشار شامبوهات البيرة. يمكن استخدامه عن طريق صبه في وعاء وتركه طوال الليل ثم تدليكه على فروة الرأس والشعر بعد غسلهما بالشامبو. اتباعها مرة واحدة كل أسبوعين!

5. الصبار

هناك أحماض أمينية في الصبار تعزز اللمعان والنمو ، وبالتالي تساعد في ترويض الشعر المتطاير. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعمل بشكل جيد كمزيل تشابك ويساعد عن طريق قفل الرطوبة. يمكن ترك نسب متساوية من الصبار وزيت اللوز على الشعر وفروة الرأس لأكثر من ساعة لرؤية النتائج.

6. الموز

اهرسي موزة إلى درجة لا تظهر فيها كتل ، ثم أضيفي العسل والزيت لعمل عجينة تبقى على الشعر لمدة 30 دقيقة. يتم عمل ذلك للشعر الخشن للغاية مرة واحدة في الأسبوع.

المزيد:

جميلة البوابة: شعر انسيابي وصحي كل يوم

جميلة البوابة: قناع شعر الأرز لنمو الشعر الكثيف السريع