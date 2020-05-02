جميلة البوابة: قناع شعر الأرز لنمو الشعر الكثيف السريع

يستخدم الأرز كعنصر تجميل لعدة عقود. ليس من السهل العثور على هذا المكون فحسب ، بل يمكن استخدامه أيضًا للحصول على شعر كثيف.

لهذه الوصفة ستحتاج إلى مكون أساسي وهو ماء الأرز. وهذا يمكن تحضيره بسهولة عن طريق سلق نصف كوب من الأرز في كوبين من الماء. يصفى السائل الأبيض ويضاف إلى أقنعة الشعر.

أنت بحاجة إلى:

½ كوب من بذور الحلبة

1 كوب حليب

1 موزة ناضجة

1 كوب ماء سلق الأرز (حسب الوصفة أعلاه)

الطريقة:

تنقع بذور الحلبة في الحليب طوال الليل.

في الصباح تضاف البذور المنقوعة مع الحليب في الخلاط.

تضاف الموزة الناضجة.

يسكب ماء الأرز أيضًا.

يمزج بسرعة عالية لمدة 30 ثانية.

يوضع الخليط على الشعر ويربط.

يترك لمدة ساعة واحدة.

يغسل بالشامبو كالمعتاد.

يكرر هذا العلاج مرة كل أسبوع.

لماذا هذا الخليط فعال؟

ماء الأرز هو مصدر غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة. يساعد بشكل كبير في تغذية الشعر ومنع تساقط الشعر مما يؤدي إلى نمو الشعر السميك والصحي. تحتوي بذور الحلبة على البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تعزز صحة الشعر. سيساعد قناع الشعر هذا أيضًا على التخلص من القشرة ويمنع أي عدوى حيث تحتوي بذور الحلبة على خصائص مضادة للميكروبات. يساعد الحليب على تغذية الشعر. الموز هو مصدر غني بفيتامين B7. كما يساعد الموز أيضًا على جعل الشعر أكثر نعومة ونعومة لأنه يحتوي على البروتين وسيساعد في تقوية الشعر.

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