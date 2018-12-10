جميلة البوابة: علاجات منزلية للحد من انتفاخ محيط العيون

أحيانا نستيقظ ونلاحظ أن عيوننا منتفخة. ويمكن أن تحدث هذه الانتفاخات اسفل العين بسبب الإجهاد ، والتغيرات في توازن الملح وحتى النوم غير الكافي. فيما يلي خمسة علاجات منزلية لمحاولة تقليل انتفاخ العيون فوراً:

أكياس الشاي

يمكن أن تساعد أكياس الشاي المجمدة على شد الجلد حول العينين. استخدام أكياس الشاي المبردة في منطقة العين لمدة 5-10 دقائق يقلل من التورم.

جل الصبار

يحتوي جل الصبار على مكون سحري بالإضافة الى خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحد من التورم. يمكنك أيضا الاحتفاظ به في الثلاجة ووضعه في الصباح لعدة دقائق.

ملعقة مجمدة

احتفظي ببعض الملاعق في الفريزر لبعض الوقت. لعلاج العيون المنتفخة ، استخدمي هذه الملعقة على المنطقة المتورمة ، مما يساعد على تقليل العيون المنتفخة على الفور.

الخيار

استخدمي شرائح الخيار المثلجة وضعيها على عينيك لمدة 10 دقائق. تساعد هذه العملية المهدئة على الحد من الانتفاخ.