جميلة البوابة: فوائد الصابون الأسود للبشرة

كلنا نعرف الصابون الابيض والملون ولكن هل رأيت يوما صابونا اسود اللون؟ يحتوي الصابون الاسود على المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الضارة للبشرة والتي تعتبر المسبب الأول لشيخوخة البشرة. وتساهم المواد الطبيعية المتواجدة في كل من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو والجليسرين النباتي في هذا الصابون بترطيب البشرة الجافة وتنعيمها

كما يمتلك هذا الصابون خصائص قابضة للبشرة مما يساهم في تضييق المسام الواسعة وبالتالي يقلل من إفراز الزيوت وبالتالي يخفف من ظهور حب الشباب.

ويساعد استخدام هذا الصابون على التخفيف من تهيج البشرة واحمرارها وكما يخفف من أعراض بعض الأمراض الجلدية كالصدفية والأكزيما.

مكونات الصابون الأسود :

يحتوي هذا الصابون على الجليسرين النباتي وحبات الكاكاو وقشر موز الجنة، وأوراق شجر النخيل والصبار وزبدة الشيا وزيت جوز الهند، وبدورها تحتوي هذه المواد على القلويات ، الفلافونويد ، الفينول ، الصابونين ، والتانينات. وتتمتع هذه المستقلبات النباتية بخصائص قابضة للمسام، علاوة على ذلك ، تلعب السابونين والفينولات دوراً مميزاً في خصائص رغوة الصابون والصابون الأسود.

ويعود اللون الأسود إلى حرق هذه النباتات مثل قشر الليمون وحرقها، وكما من الممكن إضافة بذور الشوفان لتساهم في تقشير لطيف للبشرة.