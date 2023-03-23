البوابة - كلنا سمعنا عن الصيام المتقطع، ولكن هل تعلم بأن تناول الطعام المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياتك. تعالوا نتعرف كيف يساعد الصيام المتقطع في علاج وتجديد بشرتك.

جميلة البوابة: فوائد الصيام المتقطع العظيمة للجلد

تعديل النظام الغذائي

البشرة المتألقة والصحية هي شيء يرغب فيه الجميع. لكن الكثير من الناس غير قادرين على تحقيق ذلك بسبب نمط حياتهم وروتينهم اليومي. يمكن إجراء علاج سريع لبشرة صحية بمساعدة تعديل النظام الغذائي. إذا تناولنا نظامًا غذائيًا صحيًا وسليمًا ومتوازنًا عن طريق الاستغناء عن الأطعمة المقلية والحارة واستبدالها ببدائل صحية ، فيمكن رؤية النتائج. ثبت أيضًا أن التمارين ضرورية لبشرة صحية ، وعندما يتم اتباع روتين مناسب ، فإن الفوائد طويلة المدى كثيرة. لا بد أنك سمعت عن فوائد إنقاص الوزن للعديد من الأنظمة الغذائية ، لكن هل تعلمين أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للبشرة؟

الصيام المتقطع هو الصيام لعدد معين من الساعات في كل مرة ، وبالتالي يحد من السعرات الحرارية المستهلكة لفترة زمنية محددة. يقال أن الصيام المتقطع قد يكون الحل الذي يزيل حب الشباب ومضاد للشيخوخة الذي تبحث عنه! الجلد هو أكبر عضو في أجسامنا ، ومن المنطقي أن ماذا وكيف تأكل سيكون له تأثير كبير. لا يوجد طعام واحد يؤثر على جسمك. كل ما تأكله إما يساعد في رفاهيتك أو لا يفعل ذلك. نفس الشيء ينطبق على بشرتك. بعض مصادر الطعام ذات قيمة بينما البعض الآخر ليس كذلك. لمساعدتك في فهم الطريقة التي يترابط بها الطعام مع بشرتك ، دعنا نلقي نظرة على كيفية ارتباط أنماط نظامك الغذائي ببعض مشكلات الجلد الطبيعية.

جميلة البوابة: فوائد الصيام المتقطع العظيمة للجلد

الصلة بين الصيام المتقطع والجلد

لا يزال العثور على سبب محدد لمشاكل الجلد سرا يصعب كشفه. لكن العلم اكتشف أن الجينات والهرمونات والإجهاد ونمط الحياة تلعب جميعها دورًا حيويًا في صحة بشرتك. لم يتم إثبات العلاقة بشكل كامل وواضح بين نمط الأكل الخاص بك وبشرتك. ولكن يبدو من المرجح بشكل متزايد أن الصيام المتقطع قد يساهم في تحسين صحة الجلد.

إذا كنت تعانين من حب الشباب ، فقد تحتاجين إلى تجنب الألبان والسكر. يُظهر أحد أكثر الاكتشافات المنطقية صحة فيما يتعلق بالصلة بين الصيام وبشرتك أنواعًا من الأطعمة عالية السكر التي تزعج بشرتك وتساهم في ظهور حب الشباب.

عندما يكون مستوى الأنسولين مرتفعًا ، تتلقى الهرمونات إشارة لإنتاج مادة دهنية تسد المسام وتسبب ظهور حب الشباب. تشير هذه النتائج إلى أن الصيام المتقطع ، الذي يزيد من حساسية الأنسولين ، قد يلعب دورًا في تقليل البثور والرؤوس السوداء.

أظهرت الأبحاث أن نمط الأكل الخاص بك يجب أن يكون الاعتبار الأساسي عندما يتعلق الأمر بمنع شيخوخة الجلد. الصيام المتقطع مفيد لفقدان الوزن وقد يمنع شيخوخة البشرة المبكرة لأسباب أخرى.

الصيام المتقطع يجعل بشرتك صحية ويجعلها متوهجة ، لأنه يخفض مستويات السكر في الدم ، ويحسن من حساسية الأنسولين لديك.

ترتبط صحة بشرتك أيضًا بصحتك العقلية. الإجهاد والجلد متصلان! إذا كنت تعاني من أي نوع من الإجهاد ، فقد يؤدي ذلك إلى تعكير صفو بشرتك. في حين أنه من الضروري تناول طعام صحي والحفاظ على لياقتك للحصول على بشرة صحية ، فمن المهم بنفس القدر عدم التشديد على ذلك!

جميلة البوابة: فوائد الصيام المتقطع العظيمة للجلد

دعونا نلقي نظرة على بعض العوامل التي يساعد بها الصيام المتقطع في الحصول على بشرة جيدة:

1. ينظم مستويات السكر في الدم

كما ذكرنا سابقًا ، يعد تنظيم مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا جدًا لبشرة صحية ، فعند ارتفاعه ، يمكن أن يتسبب في جفاف بشرتك ويقتل أيضًا القليل من البروتينات المهمة (الكولاجين) من جسمك.

2. يقلل الالتهاب

أثناء الصيام المتقطع ، يتماشى التمثيل الغذائي في الجسم. هذا يساعد جسمك على تنظيم الالتهاب بشكل أكثر كفاءة.

3. يمكن أن يحسن أمعائك

يساعد الصيام معدتك على توفير الوقت الكافي لهضم طعامك وتجديد بكتيريا الأمعاء الجيدة ، مما يساعد جسمك أيضًا على امتصاص جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة في طعامك للحصول على بشرة صحية.

لذلك من أجل بشرة متوهجة ، متناسقة ونقية ، تناولي طعامًا جيدًا ، واحصلي على ساعات مريحة من النوم، ومارسي الرياضة. قومي باستشارة أخصائية التغذية إذا كان الصيام المتقطع طريقة جيدة للوصول إلى نمط حياة أكثر صحة لك وللمساعدة في تحسين صحة الجلد.

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