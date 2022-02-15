جميلة البوابة: 4 معطرات طبيعية للفم تنبعث رائحة أنفاسنا عادة في الصباح عندما نستيقظ بسبب تراكم البكتيريا بين عشية وضحاها. إنها مشكلة شائعة وعلينا جميعًا التعامل معها. لكن بعض الناس يعانون من رائحة الفم الكريهة بشكل مستمر ، مما قد يكون محرجًا للغاية خاصةً عندما يكونون في اجتماع أو في الخارج مع الأصدقاء. رائحة الفم الكريهة أو رائحة الفم الكريهة ، ناتجة عن تراكم البكتيريا في الفم ، والتي تنتج غازات يمكن أن تشم. تنتج الرائحة بشكل عام عندما تكسر البكتيريا السكريات والنشويات في الأطعمة التي نتناولها.

في بعض الحالات ، يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل خطيرة في الأسنان مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان. في حين أن أفضل حل للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة هو إجراء فحوصات الأسنان بانتظام ، فإن بعض العلاجات التي تم اختبارها بمرور الوقت قد تساعد أيضًا في التخلص من هذه المشكلات.

إليك 4 من معطرات الفم الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في حل مشكلة رائحة الفم الكريهة.

جميلة البوابة: 4 معطرات طبيعية للفم

القرنفل

القرنفل هو عنصر شائع آخر موجود في مخزننا يمكن أن يساعد في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة وتورم اللثة. خصائصه المضادة للبكتيريا تقلل من عدد البكتيريا في الفم وتقلل من مخاطر مشاكل الأسنان الأخرى مثل النزيف وتسوس الأسنان. يمكنك فقط وضع بضع قطع من القرنفل في فمك ومضغها للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة.

جميلة البوابة: 4 معطرات طبيعية للفم

الماء

يمكن أن يؤدي تناول كمية أقل من الماء في يوم واحد إلى جعل رائحة الفم كريهة. يساعد الماء على طرد البكتيريا من الفم ويمنعها أيضًا من التكاثر في الفم. يساعد في الحفاظ على أنفاسك منتعشة. لذا، إذا شعرت برائحة أنفاسك كثيرًا ، اشرب الكثير من الماء يوميًا. يمكنك أيضًا عصر نصف ليمونة في الماء لجعل رائحة أنفاسك منعشة.

جميلة البوابة: 4 معطرات طبيعية للفم

العسل والقرفة

يحتوي كل من العسل والقرفة على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا في فمك والحفاظ على صحة اللثة. يمكن أن يؤدي تطبيق العسل ومعجون القرفة على أسنانك ولثتك بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان ونزيف اللثة وحتى رائحة الفم الكريهة. كلا المكونين آمنان تمامًا ويمكن العثور عليهما بسهولة في المخزن.

جميلة البوابة: 4 معطرات طبيعية للفم

لحاء القرفة

يمكن للحاء القرفة ذو المذاق الحلو أن يساعدك أيضًا في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة. تمامًا مثل القرنفل ، تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تقلل من نمو البكتيريا المسببة للرائحة في الفم. عليك فقط الاحتفاظ بقطعة صغيرة من لحاء القرفة في فمك لبضع دقائق ثم يمكنك رميها.

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