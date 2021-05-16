جميلة البوابة: فوائد زيت الأفوكادو للجمال

لا تنتهي فوائد الأفوكادو بمجرد تناوله، حيث ثبت أن تطبيقه الموضعي يهدئ الأمراض الجلدية الموجودة مثل الأكزيما وحب الشباب...

تحسين مرونة الجلد ، وإعطاء البشرة مظهرًا شابًا ، وتعزيز إنتاج الكولاجين والحماية من أضرار الجذور الحرة ، وهي السبب الرئيسي لتلف الجلد والشعر وتسوسه.

في حين أن عددًا من الأبحاث تظهر نتائج متباينة حول كيفية مساعدة المنتجات القائمة على زيت الأفوكادو في بشرتنا ، فإن أهم الفوائد القليلة التي تهمنا ستكون.

خصائص مكافحة الشيخوخة

مع تقدمنا ​​في العمر ، يقل إنتاج الزيت الطبيعي والكولاجين مما يجعل البشرة أكثر جفافاً وخشونة وأقل شباباً. يعد استخدام زيت الأفوكادو لتجاعيد الوجه خيارًا جيدًا للغاية. عند استخدامه موضعيًا ، فمن المعروف أنه يحارب جفاف الجلد وقد يزيد أيضًا من إنتاج الكولاجين.

يحارب الجذور الحرة

لا تساهم الجذور الحرة في الإصابة بالأمراض فحسب ، بل تساهم أيضًا في جميع أنواع التغيرات الجلدية غير المرغوب فيها بما في ذلك البقع العمرية والتجاعيد والمخاوف الأكثر خطورة مثل سرطان الجلد. بفضل محتواه الغني من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ، قد يكون زيت الأفوكادو قادرًا على المساعدة في مكافحة أضرار الجذور الحرة عند استخدامه خارجيًا وتقليل فرص تغيرات الجلد غير المرغوب فيها بما في ذلك البقع العمرية والتجاعيد والمخاوف الأكثر خطورة مثل سرطان الجلد الناجم عن الجذور الحرة

يساعد في تهدئة حروق الشمس

نظرًا لأن زيت الأفوكادو غني بفيتامين E وبيتا كاروتين وفيتامين د والبروتين والليسيثين والأحماض الدهنية ، فإنه يجعله إضافة رائعة لمنتجات ما بعد الشمس الطبيعية للمساعدة في تهدئة البشرة وتقليل الآثار السلبية لحروق الشمس.

يساعد في تقليل الالتهابات وتهيج الجلد

قد تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في زيت الأفوكادو على التئام الجلد الجاف والمتهيج والمتقشر المصاحب للإكزيما والصدفية. قد يرغب الشخص المصاب بحالة جلدية في اختبار رقعة من الجلد أولاً ، للتأكد من أن الزيت لا يؤدي إلى ظهور أعراضه أو تفاقمها.

كيف يعمل الأفوكادو على تحسين البشرة؟

تمتص الطبقة الخارجية من الجلد ، والمعروفة باسم البشرة ، العناصر الغذائية الموجودة في زيت الأفوكادو ، والتي تساعد أيضًا في تكوين بشرة جديدة. عند تركه لفترات قصيرة وشطفه بالماء الدافئ ، يمكن لزيت الأفوكادو أن يحافظ على رطوبة البشرة دون ترك بقايا زيتية. هذا قد يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب.

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