طبيب البوابة: هل شرب الحليب بكرتونة أفضل من الحليب المعبأ؟

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سواء كان كوبًا عاديًا من الحليب أو مخفوق أو شاي أو قهوة أو مع البودنج أو البسكويت، فإن الحليب يجعل لكل شيء طعمًا مختلفاً. لذلك ، إذا كان الحليب جزءًا مهمًا من نظامنا الغذائي ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن جودة الحليب الذي تتناوله من الدرجة الأولى. في الوقت الحاضر ، تزداد شعبية حليب تترا باك مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتجهون نحو هذا النوع من الكرتون. تابع القراءة لمعرفة فوائده وكيف يختلف عن الحليب المعبأ.

الحليب بالكرتونة

يُقال إن الحليب بالكرتونة ، الذي يُطلق عليه أيضًا حليب تترا باك ، هو خيار الحليب الأكثر أمانًا ولجميع الأسباب الصحيحة. عادة ما يتم تغليف عبوات تترا باك باستخدام طريقة UHT (درجات حرارة عالية جدًا). في هذا ، يتم تسخين الحليب على درجة حرارة عالية لبضع ثوان ثم تبريده وتعبئته على الفور في عبوات تترا. هذا يقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة ومسببات الأمراض الموجودة في الحليب.

الحليب الخام

الحليب الخام هو النوع غير المبستر من الحليب الذي لم يخضع لأي نوع من المعالجة. يشتري معظم الناس الحليب الخام من بائعي الحليب ، الذين يقومون بتسليمه مباشرة من منتجات الألبان إلى منزلك. يمكن أن يكون الحليب الخام خيارًا صحيًا إذا لم يتم العبث بجودة الحليب ، مما يعني أنه لم يتم تزويره بمادة غريبة.

الحليب العضوي

في الوقت الحاضر بينما يتجه العالم نحو المواد الغذائية العضوية ، لا يتأخر الحليب العضوي كثيرًا في السباق. يدعي عدد من الشركات والبائعين أن حليبهم صحي وعضوي. هذا يعني في الأساس أن البقرة التي جاء منها الحليب قد تم تغذيتها بالطعام العضوي (غير المعالجة بالمواد الكيميائية). وهذا يعني أيضًا أن البقرة لم يتم إعطاؤها حقن الهرمونات التي تُعطى عادة لزيادة قدرتها على إنتاج الحليب.

باكيت الحليب

يعد الحليب المعبأ خيارًا شائعًا آخر يستخدمه معظم الناس في الحصول على حليبهم. اللبن مبستر في درجات حرارة معيارية معينة تقتل الكائنات الحية الدقيقة. ومع ذلك ، فإن هذه العملية لا تضمن إزالة مسببات الأمراض. هذا هو السبب في أن العمر التخزيني للحليب المعبأ منخفض جدًا مقارنة بالحليب المخزن في الكرتونة.

الحليب في عبوات تترا باك

يتم تعقيم حليب تترا باك وتعبئته بطريقة خالية من الكائنات الحية الدقيقة ومسببات الأمراض. هذا يقلل من فرص فساد الحليب بسهولة وبالتالي تتمتع الكراتين بعمر افتراضي طويل أيضًا. نادرًا ما يتم إضافة المواد الحافظة إلى حليب تترا باك حيث يتم إزالة جميع مسببات الأمراض بالفعل أثناء التعبئة.

بصرف النظر عن هذا ، تحتوي tetra pak على ست طبقات من العبوات التي تحمي الحليب بالداخل من التلف.

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