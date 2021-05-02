جميلة البوابة: كل ما تريدين معرفته عن تجديد المهبل بالليزر؟

تعاني النساء من تغيرات في أعضائهن التناسلية بسبب التغيرات الهرمونية، والشيخوخة، والولادة. عانى الكثير منهم من سلس البول بعد الولادة ، وجفاف المهبل، والحموضة...

السببان الأكثر شيوعًا لتمدد مهبل المرأة وفقدان توتر العضلات هما الولادة وعملية الشيخوخة. ولكن بسبب نقص المعلومات والوعي بخيارات العلاج ، فإن القليل من النساء يخترن الصحة الأنثوية. في الواقع أكثر من الحقائق ، هناك الكثير من الأساطير المرتبطة بتجديد المهبل مما يجعل من الصعب على النساء قبولها كخيار أكثر صحة. بخلاف ذلك ، تشعر النساء بالخجل أو الإحراج عند الحديث عن المهبل.

تعد صحة المهبل حقًا جزءًا مهمًا من الصحة العامة للمرأة. إن اعتبار تجديد المهبل كإجراء تجميلي في عصرنا أمر خاطئ. يحتاج الناس إلى البدء في النظر إليه على أنه حل رعاية صحية لصحة المرأة. قد تبحث السيدات عن تجديد المهبل إما لأسباب ترميمية أو للحصول على رضا شخصي أكبر.

هناك عدد لا يحصى من الأساليب التي تروج لمساعدة السيدات على التمسك بالشباب لأطول فترة ممكنة. يمكن أن يكون تجديد المهبل بالليزر غير الجراحي فعالًا وآمنًا في علاج الحالات المهبلية والبولية المزعجة ، وزيادة الوظيفة الجنسية وتحسين نوعية الحياة. لن تقلق النساء بشأن التهيج. يهدف الإجراء إلى شد واستعادة التزليق الطبيعي وتحسين المظهر. يمكن أن يعالج تجديد المهبل بالليزر حالات مثل تضييق المهبل ، والجفاف ، وسلس البول ، وإعادة تشكيل الشفرين ، وخلل النشوة الجنسية ، وتدلي المهبل.

يتم العلاج بدون تخدير. لا يستغرق إنهاء عملية الليزر من 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا ويتم إجراؤه على مدار شهر واحد يتضمن ثلاث جلسات.

يمكن أن تكون بعض تقنيات ترميم المهبل حلاً كاملاً للرعاية الصحية للمناطق الحميمة. يمكن أن يحقق تجديد المهبل بالليزر غير الجراحي نتائج رائعة. يساعد النساء على معالجة الكثير من المخاوف التي تصاحب العملية الطبيعية للشيخوخة بعد الحمل أو الولادة. هذا علاج فريد من نوعه ، يوفر حلاً لمواجهة المشكلات الأنثوية الشائعة والمزعجة.

إذا حدث تسرب عند الضحكة الخافتة أو الجري أو الاستنشاق أو الاختراق ، فقد يكون لديك في هذه المرحلة سلس البول. يحدث هذا عندما تضعف عضلات قاع الحوض بسبب الحمل أو سن النضج. يعزز تجديد المهبل من التحكم في المثانة مما يجعل المريض قادرًا على التحكم في تدفق البول. يحفز العلاج بروتينات الكولاجين داخل الجلد وأنسجة العضلات.

إنه علاج سريع وغير مؤلم ، ولا يشعر المرء بأي إزعاج بصرف النظر عن الحكة الخفيفة. يمكن للمرء استعادة النشاط الجنسي بعد أسبوع واحد من العلاج.

قد تختلف نتائج العلاج لكل مريض ولكن قد يشعر الشخص بالتحسن. إن ضيق قناة المهبل ، والألم الأقل ، والانزعاج الأقل أثناء الجماع ، والمظهر الشاب للمهبل سيزيل التوتر من أي علاقة حميمة.

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