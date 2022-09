جميلة البوابة: كيفية علاج فرط تصبغ الجلد بالصبار لأكثر من 3500 عام ، تم تناقل حكايات عن الشفاء باستخدام نباتات الصبار "الألوة فيرا" . ومن المحتمل أن يكون أحد أكثر النباتات الطبية التي نوقشت ، ولكن أقلها فهماً في التاريخ. استخدم كل من الإغريق والرومان والبابليين والهنود والصينيين الألوة فيرا كنبات طبي.

جميلة البوابة: كيفية علاج فرط تصبغ الجلد بالصبار

الأسماء المختلفة للصبار

على مر السنين ، اطلق على الألوة فيرا العديد من الأسماء مثل الطبيب المحفوظ بوعاء ، و Wand of Heaven ، و Wonder Plant، و Heaven’s Blessing ، و Plant of Life.

تحتوي أوراق الصبار الغنية بالمغذيات على أكثر من 75 مكونًا غذائيًا و 200 مركب آخر ، بما في ذلك 20 معدنًا و 18 حمضًا أمينيًا و 12 فيتامينًا. تعالوا نتعرف على كيفية علاج الألوة فيرا للبشرة.

جميلة البوابة: كيفية علاج فرط تصبغ الجلد بالصبار

فوائد الصبار للصحة

الصبار له فوائد هائلة لصحتك من الداخل والخارج. في الداخل ، يدعم الصبار صحة الجهاز الهضمي ، ويعزز نظام المناعة الصحي ، ويدعم امتصاص العناصر الغذائية ، ويعزز مستويات الطاقة الطبيعية. في الخارج، يرطب الصبار البشرة ويلطفها.

يعمل الصبار بشكل عام على 3 مراحل أي مرحلة التطهير ومرحلة التغذية ومرحلة العلاج. دعونا نفهم كيف يعمل الألوفيرا خارجيًا عند وضعه على البشرة. الصبار له بنية جزيئية صغيرة ، ومكون الصبار اللغنين يساعد في اختراق الجلد. المطهر الطبيعي صابونين ينظف سطحياً. يملك الصبار معامل توازن مماثل للبشرة.

جميلة البوابة: كيفية علاج فرط تصبغ الجلد بالصبار

مشاكل البشرة

فرط تصبغ الجلد هو زيادة إنتاج الميلانين في الجلد ، ويظهر على شكل بقع أو بقع داكنة. وهو ناتج عن التعرض لأشعة الشمس والشيخوخة والتغيرات الهرمونية. يحدث فرط التصبغ على شكل نمش وبقع تقدم العمر وكلف وفرط تصبغ ما بعد الالتهاب وندبات حب الشباب. تم إثبات أن مادتين كيميائيتين في نبات الصبار ، هما الألوين والألوسين ، تعملان على تفتيح لون البشرة. ثبت أن الألوين يكسر الميلانين في الجلد ، بينما يمنع الألوسين تكوين الميلانين عن طريق تثبيط نشاط التيروزيناز ، وهو إنزيم مسؤول عن إنتاج الميلانين.

عندما تفرز بشرتك الميلانين الزائد ، يؤدي ذلك إلى فرط تصبغ ينتج عنه بقع داكنة. بعض الأسباب الشائعة لنفس السبب هي - عندما تفرط في التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو الإجهاد أو الندوب الناتجة عن حب الشباب أو التغيرات الهرمونية. حتى في بعض الأحيان ، لا تكون هذه البقع الداكنة والتصبغ المفرط خطيرة ولكنها قد تؤدي إلى ظهور حالة كامنة.

يساعد التركيب الجزيئي للصبار على الاختراق بسرعة داخل طبقات الجلد المختلفة ، حتى عضلات الجسم ، وبالتالي يعمل كمضاد للتجاعيد ومُجدد للجلد.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: هل الكولاجين ضروري للبشرة وطرق استخدامه؟

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟