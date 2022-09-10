طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟ يلعب البروتين دورًا مهمًا في إصلاح أنسجة الجسم ويسهل الأداء الصحي لجسمنا. إنه لبنة أساسية في بناء العظام والعضلات والغضاريف والجلد والدم ويساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات الطاقة لدينا مرتفعة. ومع ذلك، فإن الإفراط في أي شيء يمكن أن يكون ضارًا. قد يكون للنظام الغذائي الغني بالبروتين فوائده ، ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن ، فإن الكثير من البروتين يمكن أن يؤثر على عملية إنقاص الوزن.

ومع ذلك ، إليك بعض الطرق التي قد يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين بها إلى زيادة الوزن.

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟

قد يكون نظامك الغذائي الغني بالبروتين مرتبطًا بالكثير من السعرات الحرارية

بصرف النظر عما تأكله أو تشربه ، فأنت تتطلع إلى كمية معينة من السعرات الحرارية ، ولهذا السبب إذا كنت تهدف إلى التخلص من الكيلوجرامات ، فيجب عليك التحكم في كل شيء والحصول على كل شيء باعتدال. ومع ذلك ، قد يتعارض النظام الغذائي الغني بالبروتين مع هذه القاعدة ، خاصة إذا كنت تتناول البروتين الحيواني. إن استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه بالفعل في يوم واحد سيزيد بلا شك الرقم على ميزانك ولا توجد طريقتان لذلك.

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟

أنت تستهلك الكثير من اللحوم

يقصد بالبروتين الحيواني أساسًا اللحوم والأسماك والدواجن التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية. إذا كان هدفك هو الشعور بالشبع، فمن المؤكد أن هذه الأطعمة الغنية بالبروتين ستؤدي المهمة. ولكن إذا كنت تعمل أيضًا على إنقاص الوزن ، فقد تضطر إلى إعادة النظر في خياراتك الغذائية أو عاداتك الغذائية.

هناك بدائل نباتية صحية وهي مصادر غنية بالبروتين بما في ذلك العدس والحمص والكينوا والتوفو والإدامامي والمكسرات. ما يميزها هو أنها منخفضة السعرات الحرارية أيضًا ، وبالتالي يمكن أن تساعد وزنك في رحلتك بشكل جميل.

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟

هل لديك ما يكفي من الكربوهيدرات؟

في حين أن النظام الغذائي الغني بالبروتين يكون مُرضيًا ومُشبعًا ، فهذا لا يعني أنك تقلل من استهلاك الكربوهيدرات والدهون. كل عنصر غذائي له دور يلعبه ، وتقليل أحدهما ، وقد لا يؤدي الإفراط في تناول الآخر إلى تحقيق أي إنصاف لجسمك. يمكن أن يؤثر الحد من تناول الكربوهيدرات على مزاجك بشكل كبير وقد يزيد أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن أن يؤدي هذا إلى الأكل بنهم غير صحي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يميلون إلى زيادة الوزن. النظام الغذائي الصحي المتوازن هو ما يجب أن يهدف إليه الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟

الألياف قد لا تكون أقوى عنصر في طبقك

إذا كنت قد قللت من الكربوهيدرات ، ودمجت المزيد من البروتين الحيواني ، فمن المحتمل أنه ليس لديك الكثير من العناصر الليفية في طبقك ، والتي لا يمكن أن تعيق صحة الجهاز الهضمي فحسب ، بل تؤثر أيضًا على وزنك. عملية الخسارة. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في منع الإفراط في تناول الطعام ، والذي بدوره يساعد في إنقاص الوزن. ومع ذلك ، من المهم أن يكون لديك طبق طعام صحي يتكون من البروتين والكربوهيدرات والألياف.

طبيب البوابة: كيف تسبب حمية البروتين زيادة الوزن؟

أنت على الأرجح تمارس تمارين أقل

لمجرد أنك تشعر بأنك تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، فهذا لا يعني أنك تتخلص من روتين التمرين الخاص بك من النافذة. تعتمد أهدافك لفقدان الوزن على كل من نظامك الغذائي ونظام التمرين. بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها ، يجب أن تمارس الرياضة بانتظام. وبالمثل ، إذا كنت تمارس الرياضة كل يوم ، فهذا لا يعني أنك تبدأ في التهام أي شيء وكل شيء. يجب أن تحقق التوازن!

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