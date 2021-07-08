جميلة البوابة: كيف تعتني بقدميك في موسم الصيف؟

أقدامنا هي الأكثر تعرضًا للضغوط اليومية، من الالتهابات الفطرية، والأحذية المبتلة، والتقرحات...

لقد حان الوقت للعناية بها تجاوزي روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، ودع قدميك تنغمس في الدلال.

جميلة البوابة تقدم بعض النصائح للعناية بالقدم خلال موسم الصيف الجاف والحار:

1. الحفاظ عليها جافة - الشعار السري للأقدام الناعمة هو ترطيبها بالكريمات المغذية وابعداها عن الرطوبة. الأقدام المبللة عرضة للتورم والالتهابات الفطرية. لذلك ، تخلصي من الحذاء المبلل. جففي قدميك بسرعة وضعي كريم مرطب.

2.المشي حافي القدمين ليس خيارًا - بقدر ما تحب الشعور بالعشب الرطب ، فهو خطيئة لقدميك. القرب من الرطوبة يضاعف احتمال الإصابة بالعدوى والثآليل. ضع مسحوقًا مضادًا للفطريات على أقدام جافة واتركها تنقع في الهواء قبل ارتداء الحذاء للخروج.

3. النقع الجيد هو أفضل منتجع صحي للقدمين - تطوير عادة لغسل القدمين مباشرة بعد زيارة خارجية يفعل العجائب. مع بعض المطهرات (البدائل المنزلية: شامبو خفيف / ماء ساخن وملح) في الماء الدافئ ، دع قدميك تغوص بعمق في راحة. يوصى باتباع هذا مرة واحدة في الأسبوع لمدة 10-15 دقيقة. لا تنسى تجفيفها.

4. الترطيب باستخدام كريم القدمين - الترطيب هو القاعدة الذهبية لكامل الجسم للحصول على توهج صحي. الكعب الرطب جيدًا يشعر بالنعومة والتغذية. رطب مرتين في اليوم ، في الصباح وقبل النوم ، وابتعد عن التشققات (والحساسية). احرصي دائمًا على ترطيب قدميكِ على أقدام نظيفة وجافة ، فهذا يساعدها على الشفاء.

5. أحذية مريحة - لننهي دليل العناية بالقدم الموسمية بأناقة! تجنبي تفضيلات الأحذية اليومية - الكعب ، والأحذية الرياضية وما إلى ذلك، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن حاصل أسلوبك ؛ استبدلي الكعوب العادية بأحذية مريحة أو باليرينا أو بعض الصنادل.

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