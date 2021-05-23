جميلة البوابة: لماذا لم تعد حمالات الصدر تناسب هذا الجيل؟

لقد مررنا جميعًا بلحظات أصبحت به حمالة الصدر غير مناسبة، ولكن هناك بعض النساء اللواتي لا يمكن أن يجدن حمالات صدر مناسبة لهن. فما هو السبب وما علاقته بالحرب العالمية الأولى...

وفقًا لسو ماكدونالد ، أخصائية حمالات الصدر، التي بحثت في أصول الملابس الداخلية ، تم تطوير أحجام حمالة الصدر من أحجام البلوزات بناءً على الزي العسكري خلال الحرب العالمية الأولى.

يقترح تقرير نُشر في صحيفة ديلي ميل أن أحجام حمالة الصدر القائمة على الزي العسكري للذكور من الحرب العالمية الأولى لها قياسات لم تعد مناسبة لنساء اليوم.

كانت النساء في ذلك الوقت أكثر نحافة وقد يكون لديهن شخصيات صبيانية، والآن الشكل الأنثوي اليوم يميل إلى أن يكون أكثر امتلاءً بكثير.

بشكل مدهش ، قالت 9 من كل 10 نساء شملهن الاستطلاع إن صدريتهن كانت مؤلمة ، وقالت اثنتان من كل خمس إن صدريتهن كانت غير مريحة.

ووجدت الدراسة أن ثلث النساء مصابات بألم في الكتفين وخمسهن يعانين من آلام في الظهر أو الرقبة.

قال خبير في صحة الثدي أجرى بحثًا حول قياس حمالة الصدر إن نظام قياس الكوب خلال الأيام الخوالي لم يتم تصميمه أبدًا ليتجاوز الحجم D.

ونقلت الصحيفة عن جوانا سكور من جامعة بورتسموث قولها: "يظهر بحثنا أنه مع زيادة حجم الثديين ، يصبح نظام القياس أقل دقة".

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