جميلة البوابة: ماذا تعرفين عن صوم الجلد؟

صيام الجلد هو اختراع ياباني للجمال بدأ يكسب شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يشجعك على تجنب استخدام أي منتجات لمدة يوم أو يومين ، مما يسمح لبشرتك بالتخلص من السموم والتنفس. ويُعتقد أن الإفراط في استخدام منتجات البشرة أدى إلى حالة لا توجد فيها زيوت طبيعية كافية على بشرتك. نتيجة لذلك ، هذا يؤدي إلى جفاف الجلد.

كيف بدأ كل شيء ...

كانت الفكرة الأصلية لصيام الجلد هي تخطي مرطب البشرة لمدة أسبوع أو أسبوعين والتخلص من الماكياج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. والسبب هو أن هذا من شأنه أن يساعد على تطبيع إفراز الزيت الطبيعي على الجلد ، والذي تم إضعافه أو قمعه بواسطة الترطيب الزائد. اما بالنسبة للجلد الجاف ، فمن المستحسن تطبيق مرطب ليلي أكثر ، وتطبيق مرطب ليلي أقل للبشرة الدهنية. ومع ذلك ، فقد تم الآن نقل هذه الفكرة إلى طرف آخر ، حيث بدأت العديد من الفتيات بالتوقف التام عن استخدام أي منتجات جلدية لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. تقول الدكتورة باتول باتيل ، طبيبة الأمراض الجلدية: "يبدو أن هناك بعض المعلومات الخاطئة حول التعريف الدقيق لـ" صيام الجلد "، حيث ادعى الناس الامتناع الكامل عن منتجات العناية بالبشرة ، وهو عكس الفكرة الأصلية للصيام. التوقف التام عن استخدام منتجات العناية بالبشرة حتى لبضعة أيام يمكن أن يزيد من إلى مخاوف متعددة مثل أضرار أشعة الشمس وحروق الشمس والجلد الجاف وظهور حب الشباب وما إلى ذلك. "

واضافت أنه بالنسبة للبشرة السليمة ، يجب اتباع روتين جيد للعناية بالبشرة ، حسب نوع بشرتك. يجب أن يتكون من منظف ، واقي من الشمس ، كريم النهار وكريم ليلي. كريم الليل ضروري لأنه يساعد على إصلاح الأضرار التي تحدث أثناء النهار.

لماذا هذه النسخة المتطرفة من صيام الجلد ليست مثالية؟

قل لا للترطيب المفرط

تقول الدكتورة سما ريس ، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل ، "إن التخلص من منتجات البشرة تمامًا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب. بدلاً من ذلك ، يجب على الناس تجنب وضع طبقات من المنتجات لأنها تخنق المسام ويمكن أن تؤدي إلى الالتهابات. ضع كريم واقٍ من أشعة الشمس يوميًا قبل الخروج واختر كريم مرطب خفيف ، بدلاً من الإفراط في الترطيب"