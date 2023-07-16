جميلة البوابة: ما الفرق بين حقن أكوا وحقن بلاسينتا ؟

البوابة - إن حقن أكوا (Aqua) وبلاسينتا (Placentia) نوعان مختلفان من فيلر الجلد التي تُستخدم لتحسين مظهر الجلد. حقنة أكوا عبارة عن فيلر من حمض الهيالورونيك ، بينما بلاسينتا عبارة عن فيلر كولاجين.

جميلة البوابة: ما الفرق بين حقن أكوا و بلاسينتا ؟



حمض الهيالورونيك هو مادة موجودة بشكل طبيعي في الجلد تساعد على إبقائه رطبًا وممتلئًا. مع تقدمنا في العمر ، تقل كمية حمض الهيالورونيك في بشرتنا ، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تساعد حقن الماء على استعادة مستويات الرطوبة الطبيعية للبشرة ، والتي يمكن أن تنعم التجاعيد وتجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا.

الكولاجين مادة أخرى تتواجد بشكل طبيعي في الجلد تساعد على إبقائه متماسكًا ومرنًا. مع تقدمنا في العمر ، تقل كمية الكولاجين في بشرتنا ، مما قد يؤدي إلى الترهل والتجاعيد. تساعد حقن البلاسينتا على إضافة الكولاجين إلى الجلد ، والذي يمكن أن يملأ التجاعيد ويجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا.

تعتبر كل من حقن أكوا وبلاسينتيا علاجات آمنة وفعالة نسبيًا لتحسين مظهر الجلد. ومع ذلك ، هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذه الحقن ، بما في ذلك الكدمات والتورم والعدوى. من المهم التحدث إلى طبيب أو طبيب أمراض جلدية قبل أخذ هذه الحقن للتأكد من أنها مناسبة لك.



الفيلر عبارة عن مواد قابلة للحقن يمكن استخدامها لملء التجاعيد وإضافة حجم إلى الشفاه وتحسين ملامح الوجه. إنها عملية تجميلية شائعة، ولكن هناك بعض المخاطر التي تنطوي عليها.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للفيلر هي:

الكدمات: هذا هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا ، وعادة ما يزول في غضون أيام قليلة.

الاحمرار: هذا أيضًا من الآثار الجانبية الشائعة ، وعادة ما يزول في غضون أيام قليلة.

التورم: هذا عرض جانبي أكثر شيوعًا مع بعض مواد الحشو ، مثل حمض الهيالورونيك. عادة ما يختفي في غضون أسبوع أو أسبوعين.

الألم: عادة ما يكون خفيفًا ويختفي في غضون أيام قليلة.

الرقة: عادة ما يكون هذا أيضًا خفيفًا ويزول في غضون أيام قليلة.



تشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعًا للحشوات ما يلي:

العدوى: هذا عرض جانبي خطير ولكنه نادر الحدوث. إذا واجهت أي علامات للعدوى ، مثل الاحمرار أو التورم أو الألم أو الدفء في موقع الحقن ، يجب أن ترى طبيبك على الفور.

العقيدات: هي كتل صغيرة صلبة يمكن أن تتكون تحت الجلد بعد حقن الفيلر. عادة ما تكون غير ضارة ، لكنها قد تكون قبيحة المظهر.

الورم الحبيبي: هو نوع من التفاعل الالتهابي للحشوات. إنها نادرة ، لكنها يمكن أن تسبب ضررًا دائمًا للجلد.

الترحل: يحدث هذا عندما ينتقل الحشو من موقع الحقن المقصود. وهو أكثر شيوعًا مع بعض مواد الحشو ، مثل حمض الهيالورونيك.

العمى: هذا عرض جانبي نادر جدًا ، ولكن يمكن أن يحدث إذا تم حقن مادة الفيلر في أحد شرايين الوجه.



إذا كنت تفكر في حقن الفيلر ، فمن المهم التحدث مع طبيبك حول المخاطر والفوائد. يمكنهم مساعدتك في تحديد ما إذا كانت مواد الحشو مناسبة لك.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تقليل مخاطر الآثار الجانبية لحقن الفيلر:

اختر خبيراً مؤهلًا: تأكد من أن الحاقن هو طبيب أمراض جلدية أو جراح تجميل معتمد من قبل مجلس الإدارة ولديه خبرة في حقن الفيلر.

قم ببحثك: تحدث إلى طبيبك حول الأنواع المختلفة من الحشوات المتاحة ومخاطر وفوائد كل منها.

اطرح أسئلة: لا تخف من طرح أسئلة على الحاقن حول الإجراء والمخاطر التي ينطوي عليها.

اتبع تعليمات طبيبك: تأكد من اتباع تعليمات طبيبك بعد حقن الفيلر ، مثل تجنب النشاط الشاق وارتداء واقي من الشمس.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في تقليل مخاطر الآثار الجانبية لحقن الفيلر والحصول على إجراء آمن وناجح.

فيما يلي جدول يقارن بين حقن أكوا وبلاسينتيا:

حقن اكوا الفعالية من 6-12 شهر 500 – 1000 دولار امريكي

حقن بلاسينتا الفعالية من 12 -18 شهر 700 – 1200 دولار امريكي

في النهاية ، سيعتمد أفضل نوع من فيلر الجلد على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. إذا كنت تبحث عن علاج يوفر نتائج طويلة الأمد ، فقد تكون بلاسينا خيارًا جيدًا لك. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن علاج أقل تكلفة وله مخاطر أقل ، فقد يكون اكوا هو الخيار الأفضل.

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