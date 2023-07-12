البوابة - مقاومة الأنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين. الأنسولين مسؤول عن مساعدة خلايا الجسم على امتصاص الجلوكوز من الدم. عندما تكون الخلايا مقاومة للأنسولين، يتراكم الجلوكوز في الدم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

طبيب البوابة: ما هي مقاومة الأنسولين وكيف نسيطر عليها؟

طريقة علاج مقاومة الأنسولين

لا يوجد علاج منزلي واحد يناسب الجميع لمقاومة الأنسولين ، ولكن هناك عددًا من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إدارة الحالة. وتشمل هذه:

خسارة الوزن. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

اتباع نظام غذائي صحي. يشمل النظام الغذائي الصحي لمقاومة الأنسولين الطبيب البوابة: ما هي مقاومة الأنسولين وكيف نسيطر عليها؟ير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. من المهم أيضًا الحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون المشبعة وغير الصحية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. تساعد التمارين الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر ، مما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين. اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

إدارة الإجهاد. يمكن أن يساهم الإجهاد في مقاومة الأنسولين ، لذلك من المهم إيجاد طرق لإدارة التوتر في حياتك. يمكن أن يشمل ذلك تقنيات الاسترخاء أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة.

الحصول على قسط كاف من النوم. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، ينتج جسمك المزيد من هرمون الإجهاد الكورتيزول ، والذي يمكن أن يساهم في مقاومة الأنسولين. اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

إذا كنت قلقًا بشأن مقاومة الأنسولين ، تحدث إلى طبيبك. يمكنهم مساعدتك في تطوير خطة مخصصة لإدارة الحالة.

طبيب البوابة: ما هي مقاومة الأنسولين وكيف نسيطر عليها؟

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الإضافية التي قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين:



القرفة. ثبت أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين في العديد من الدراسات. يمكنك إضافة القرفة إلى طعامك أو شرابك أو تناول مكملات القرفة.

نبات الحلبة. الحلبة هي عشب ثبت أنه يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم. يمكنك تناول كبسولات الحلبة أو إضافة بذور الحلبة إلى طعامك.

الكُركُم. الكركم من التوابل التي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات. أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل الالتهاب لدى مرضى السكري من النوع 2. يمكنك إضافة الكركم إلى طعامك أو تناول مكملات الكركم.

الثوم. الثوم عشب قوي ثبت أنه يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مستويات السكر في الدم. يمكنك إضافة الثوم إلى طعامك أو تناول مكملات الثوم.

ملاحظة: هذه مجموعة قليلة من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع ، وما يصلح لشخص واحد قد لا يصلح لشخص آخر. من الأفضل دائمًا التحدث مع طبيبك قبل تجربة أي علاجات منزلية جديدة.

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