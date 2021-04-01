جميلة البوابة: ما هو أفضل وقت لشرب ماء جوز الهند؟

من المعروف أن ماء جوز الهند من أفضل المشروبات الطبيعية. إنه منخفض السعرات الحرارية ، ويحتوي على معادن وإنزيمات طبيعية ، مثل البوتاسيوم الذي يجعله مشروبًا ممتازًا ...

جميلة البوابة: مشروب الصيف للتخلص من السموم وتعزيز مناعتك

يمكن تناوله في أي وقت ، سواء كنت مريضًا أو متعبًا أو مريضًا أو عطشانًا. لكن شربه في الوقت المناسب يمكن أن يضاعف الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها.

يوجد أدناه كل ما تحتاج لمعرفته حول أفضل وقت لشرب ماء جوز الهند للحصول على أقصى فوائده. فما هو أفضل وقت لشرب ماء جوز الهند؟

1. الصباح الباكر على معدة فارغة

هناك فوائد مختلفة لشرب ماء جوز الهند في الصباح الباكر على معدة فارغة. يمكن أن يساعد حمض اللوريك الموجود في ماء جوز الهند في تحسين مناعتك بشكل طبيعي وإزالة السموم من الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

كما أن الاستهلاك المنتظم لماء جوز الهند يساعد في الحفاظ على توازن الكهارل ، وبالتالي تحسين وظائف الأمعاء وتنظيم ضغط الدم. يمكن أن يساعد تناول ماء جوز الهند في الصباح أيضًا في إنقاص الوزن نظرًا لقلة نسبة الدهون الموجودة فيه.

2. قبل أو بعد التمرين

ماء جوز الهند هو مشروب رياضي طبيعي رائع يساعد في تعزيز طاقتك وترطيب جسمك قبل التمرين.

بعد التمرين ، يساعد ماء جوز الهند في تعويض الإلكتروليتات المفقودة خلال الجلسة المكثفة. كما أن شرب ماء جوز الهند يساعد في محاربة الإرهاق والتعب وهو من أفضل المشروبات المعززة للطاقة.

3. قبل وبعد الوجبات

ماء جوز الهند هو مشروب منعش ، ويعمل كمُحسِّن للصحة إذا تم تناوله قبل الوجبات وبعدها. شرب ماء جوز الهند قبل الوجبات يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام ومشاكل زيادة الوزن.

أثناء تناوله بعد الوجبات يمكن أن يساعد في الهضم السريع ويمنع المشاكل الشائعة ، بما في ذلك الغثيان والانتفاخ وفقدان الشهية وتقليل الالتهاب أيضًا.

تحتوي مادة العفص الموجودة في ماء جوز الهند أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا تمنع العدوى.

4. قبل الذهاب إلى الفراش

من المعروف أن رائحة جوز الهند اللطيفة والحلوة لها تأثير نفسي يساعد في تقليل القلق وإبطاء معدل ضربات القلب.

اشرب بعض ماء جوز الهند قبل النوم لتهدئة عقلك ومحاربة التوتر. أيضًا ، قد يساعد شرب ماء جوز الهند في وقت النوم في تطهير المسالك البولية وطرد جميع السموم ، وبالتالي منع الالتهابات ومشاكل الكلى.

5. آثار ما بعد شرب الكحول

هل تعلم أن شرب كوب من ماء جوز الهند هو أحد أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من آثار ما بعد شرب الكحول؟

يسبب الكحول الجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى الصداع والشعور بالغثيان في صباح اليوم التالي. يساعد ماء جوز الهند في محاربة كلا الأمرين ، كما يستعيد الأملاح المفقودة ، مما يجعلك تشعر بتحسن.

6. أثناء الحمل

من الآمن شرب ماء جوز الهند أثناء الحمل بكميات معتدلة ، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن. يحد ماء جوز الهند من الجفاف الذي يسببه غثيان الصباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

كما أنه يساعد في مشاكل الحرقة والإمساك أثناء الحمل. وهي غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج والمنغنيز والألياف الغذائية والكالسيوم.

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