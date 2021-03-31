جميلة البوابة: مشروب الصيف للتخلص من السموم وتعزيز مناعتك

مع بداية موسم الصيف، يصبح من المهم للغاية إجراء تغييرات في نظامك الغذائي وروتين اللياقة البدنية للتغلب على الحرارة. الحفاظ على رطوبتك وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء وسهلة الهضم هي بعض الطرق السهلة للحفاظ على صحتك خلال موسم الصيف...

طبيب البوابة: إيجابيات وسلبيات المكملات الغذائية

إحدى طرق الحفاظ على الحرارة في مكانها هي اختيار العلاجات العشبية المناسبة. يمكن أن يساعد استهلاك بعض مشروبات التخلص من السموم في تنظيم حريق الجهاز الهضمي خلال موسم الصيف.

يحتاج المرء إلى التطهير حسب نوع جسمه ، لكن هذه المواد المزيلة للسموم ليست إصلاحات سريعة لفقدان الوزن. تساعد مشروبات الديتوكس على استعادة الهضم. تساعدك هذه أيضًا على التخلص من السموم غير المرغوب فيها والمتراكمة في الجسم وتؤدي أيضًا إلى زيادة الطاقة والوضوح العقلي. تساعد المشروبات على التوازن وإعادة ضبط جسمك على جميع مستويات الأنسجة.

إليك وصفة شاي ديتوكس بسيطة من الأيورفيدا لاستعادة قوى الجهاز الهضمي في الجسم:

سوف تحتاج:

لتر واحد من الماء ، رشة من الفلفل الحار ، نصف بوصة من جذر الزنجبيل ، وملعقة صغيرة من الملح الصخري ، وملعقتان كبيرتان من شراب الجاغري / القيقب وعصير الليمون.

الطريقة:

ضع جميع المكونات المذكورة أعلاه (باستثناء عصير الليمون) في قدر واغليها لمدة 20 دقيقة. دعها تبرد لبضع دقائق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بعصر عصير الليمون ، وقم بتصفيته واستهلكه فاترًا.

يعمل مشروب الصيف بشكل رائع لتعزيز المناعة وإزالة السموم من الجسم. يمكنك تناوله مرة أو مرتين كل يوم.

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