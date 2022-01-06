جميلة البوابة: ما هي شفرة الحلاقة الآمنة لكِ؟ ما هو أول شيء يتبادر الى ذهنك عندما تفكرين في ماكينة حلاقة الشعر البلاستيكية؟ رخيصة، سهلة الاستخدام، وبسيطة – يمكنك استخدامها عدة مرات والتخلص منها أليس كذلك؟ ولكن هل تعلمين أن مليارات ماكينات الحلاقة ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات عامًا بعد عام؟

الآن ربما تفكرين في انها ليست مشكلة مع انتشار إعادة تدوير البلاستيك! خطأ! تتكون شفرات الحلاقة من العديد من المواد المختلطة والحادة مما يجعل من المستحيل إعادة تدويرها ، وكما نعلم جميعًا ، فإن البلاستيك غير قابل للتحلل. لذا تخيلي كمية النفايات غير القابلة للتحلل التي يتم إنتاجها.

جميلة البوابة: ما هي شفرة الحلاقة الآمنة لكِ؟

الطرق الأكثر سهولة

الآن ، تعتبر إزالة شعر الجسم اختيارًا شخصيًا - فبينما يفضل البعض استخدام الشمع والسكر والليزر، يفضل البعض الآخر التخلص منه بطريقة سهلة وسريعة. مما لا شك فيه أن الحلاقة هي الحل الأكثر ملاءمة وسرعة وسهولة في إزالة شعر الجسم، وهذا هو السبب في أن ماكينات الحلاقة هي منتج شائع في جميع أنحاء العالم. ولكن إلا يوجد هناك حل أفضل لها؟ ماذا عن شفرات الحلاقة الآمنة القابلة لإعادة الاستخدام؟

جميلة البوابة: ما هي شفرة الحلاقة الآمنة لكِ؟

ما هي ماكينة الحلاقة الآمنة؟

ماكينة الحلاقة الآمنة ، التي تسمى أيضًا ماكينة الحلاقة ذات الحدين ، لها جسم مصمم ليدوم. على عكس ماكينات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة والتي تصبح عديمة الفائدة بمجرد أن تصبح الشفرة غير حادة ، فإن الجزء الوحيد من ماكينة الحلاقة الآمنة الذي يتطلب التغيير هو الشفرة. يمكن استخدام هذه الشفرات المصممة هندسيًا من كلا الجانبين ، وبالتالي ضمان أنعم حلاقة ممكنة. إنها تضمن حلاقة أنظف مقارنة بماكينات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة ، والتي بمجرد أن تتعطل هذه الشفرات ، تصبح بلا فائدة.

جميلة البوابة: ما هي شفرة الحلاقة الآمنة لكِ؟

مزايا استخدام ماكينة الحلاقة الآمنة:

حلاقة دقيقة

تسمح لك ماكينة الحلاقة الآمنة بتغيير الشفرة متى دعت الحاجة ، دون التفكير مرتين. لن تساومي أبدًا على استخدام شفرة حادة مرة أخرى!

مناسبة للجيب وفعّالة من حيث التكلفة

ليس من المستغرب أن توفر لك هذه الماكينة الكثير من المال على المدى الطويل لأن الاستثمار المتكرر الوحيد باستخدام ماكينة الحلاقة الآمنة هو الشفرات. حيث تم تصميمها لتدوم طويلاً ، وهو استثمار لمرة واحدة.

صديقة للبيئة

تتجنب ماكينات الحلاقة الآمنة أي استخدام للبلاستيك في تصميمها ، مما يجعلها صديقة للبيئة وتمنحك أفضل تجربة حلاقة خالية من الشعور بالذنب!

تقليل فرصة الجروح

في معظم الحالات ، تكون الجروح نتيجة شفرة حادة. مع كل حلاقة ، تصبح شفرتك غير حادة. ناهيك عن أن الجلد الميت يمكن أن يعلق بين الشفرات الصغيرة المتعددة لماكينات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة. هذا يخلق احتكاكًا ويؤدي إلى عدم انزلاق ماكينة الحلاقة بسلاسة على الجلد ، مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث جروح. مع ماكينة الحلاقة الآمنة ، يتم القضاء على مشكلة الجلد الميت تمامًا لأنها تستخدم شفرة واحدة فقط. وشفرة الحلاقة الآمنة تجعل تغيير الشفرة عندما تصبح حادة للغاية!

تتوفر شفرات الاستبدال بسهولة

عادةً ما تكون الشفرات المستخدمة في ماكينة الحلاقة الآمنة بحجم قياسي ، مما يجعل هذه الشفرات متاحة بسهولة في أي متجر قريب. لذلك حتى إذا نفدت عبوات الشفرات ، فمن السهل جدًا الحصول عليها!

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