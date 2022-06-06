جميلة البوابة: مخاطر مزيل العرق وتأثيره على البيئة شهدت صناعة العناية الشخصية نموًا هائلاً في العقود القليلة الماضية ، بفضل مزيلات العرق التي لا حصر لها في السوق. تساعدنا هذه المنتجات في الحفاظ على رائحة لطيفة بعيداً عن رائحة العرق الكريهة.

ومع ذلك ، هل تعلم أن مزيل العرق الذي تستخدمه هو أحد العوامل المساهمة في تلوث الهواء؟ تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه يساهم في تلوث الهواء مثل السيارات.

غالبية مزيلات العرق عبارة عن منتجات بخاخة تم استخدامها لأجيال ، ولكن في العقود الأخيرة أدركنا أنها يمكن أن تكون خطرة على البيئة.

جميلة البوابة: مخاطر مزيل العرق وتأثيره على البيئة

ما هو رذاذ مزيل العرق ؟

يتم تعبئة الرذاذ في علبة تحتوي على مادة دافعة ومذيب محدد. يتم إخراج الخليط من الحاوية من خلال فتحة صغيرة موجودة في الأعلى. بسبب الضغط العالي الموجود بالداخل وتحرره المفاجئ ، يتشكل ضباب الهباء الجوي.

الرذاذ هو شكل من أشكال نظام التعليق الغازي الذي يخلق ضبابًا غازيًا من الجزيئات السائلة. تعمل تقنية هذا الموزع على تغيير المكون داخل الحاوية. يتم تحويله إلى رذاذ حيث تتشتت الجزيئات السائلة على نطاق واسع وبشكل متساوٍ في جميع أنحاء الغاز.

جميلة البوابة: مخاطر مزيل العرق وتأثيره على البيئة

3 تأثيرات ضارة على البيئة

1. المكونات السامة: لقد أقرت وكالة حماية البيئة بأن الهباء الجوي ضار بالبيئة. يميل الهباء الجوي إلى احتوائه على مكونات شديدة السمية وخطيرة مثل الزيلين ، والفورمالديهايد ، والسموم العصبية ، والمواد المسرطنة.

2. التأثير على البيئة: من المعروف أيضًا أن الهباء الجوي يؤثر بشدة على محيطنا. ذكرت الدراسات أنها تؤثر على تغيير نمط هطول الأمطار. لاحظت وكالة ناسا أيضًا أن الهباء الجوي يقلل من هطول الأمطار عن طريق التسبب في انخفاض حجم قطرات المياه السحابية.

3. زيادة البصمة الكربونية: قد يعتقد الكثير أن التخلص من المواد الكيميائية الضارة بالأوزون من بخاخات الهباء الجوي يمكن أن يجعل الهباء الجوي آمنًا تمامًا. لكن تشير الأبحاث إلى أنه كلما استخدمت أحد منتجات الهباء الجوي ، فإنك تزيد من انبعاثات الكربون. يرجع ذلك إلى الغازات والهيدروكربونات المضغوطة الموجودة في الهباء الجوي.

ومع ذلك ، لا تزال هناك علامات تجارية حذرة بيئيًا تدرك تمامًا المنتجات التي تختار طرحها لعملائها. تتجه العلامات التجارية نحو ضباب غير غازي يحتوي على عطر بدلاً من المبخر. وبالتالي ، فإنه يوفر تأثيرًا طويل الأمد للحفاظ على رائحتك منعشة طوال اليوم مع عدم الإضرار بالبيئة أيضًا.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: كيف تتخلص من رائحة العرق الكريهة؟

طبيب البوابة: 5 أخطاء كلنا نرتكبها عند استخدام مزيل العرق