طبيب البوابة: 5 أخطاء كلنا نرتكبها عند استخدام مزيل العرق

هل تعلم أن أفضل وقت لوضع مزيل العرق لكي يعمل بشكل فعال هو في الليل؟

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لقد ارتكبنا جميعًا عن قصد أو عن غير قصد بعض أخطاء مزيل العرق طوال هذا الوقت ، ومن أجل جعله يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها ، عليك اتباع هذه الإرشادات والنواهي.

ضعه بسخاء

أحيانًا لا تساعد طبقة واحدة فقط من مزيل العرق أو مضاد التعرق. تحتاج إلى تغطية مجاري العرق بشكل صحيح. لذلك تحتاج إلى تطبيق المنتج بسخاء حول منطقة الإبط قبل الخروج لحضور اجتماع أو موعد خاص لإنقاذك من إحراج الرائحة الكريهة.

كنت تستخدمه فقط تحت الإبطين

هل تعلم أنه يمكنك أيضًا وضع مزيل العرق خلف ركبتيك أو خلف الأشياء الداخلية لمنع الاحتكاك.

وضع مزيل العرق بعد الحلاقة مباشرة

كثير منا لديه هذه العادة في وضع مزيل العرق بعد فترة وجيزة من قص أو حلق الإبط. هذا يؤدي إلى تهيج وحكة وفي أسوأ الحالات حتى التهاب الجلد. لذلك يُنصح بالانتظار لبعض الوقت بعد الحلاقة ثم استخدام أي نوع من مضادات التعرق أو مزيل العرق.

قم بتغيير مزيل العرق الخاص بك على أساس منتظم

تتكيف غدد العرق لديك مع نفس مزيل العرق الذي تستخدمه منذ سنوات. من الضروري تغييره من حين لآخر حتى يعمل بشكل صحيح ويخلصك من التعرق الزائد.

ضع مزيل العرق في الليل

من الأفضل وضع مزيل العرق ليلاً قبل النوم عندما يكون جسمك أقل عرضة للتعرق.

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