جميلة البوابة: مسحوق الايورفيدا لتبييض الأسنان العناية بصحة أسناننا لا تقل أهمية عن الأكل الجيد أو النوم. يمكن أن تؤدي زيارة طبيب الأسنان في الوقت المحدد واتباع ممارسات طب الأسنان الصحية إلى إبعاد العديد من المشكلات الصحية. يعد اصفرار الأسنان من أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا.

جميلة البوابة: مسحوق الايورفيدا لتبييض الأسنان

تخلصي من مشاكل الأسنان الشائعة

على الرغم من وجود العديد من الحلول لعلاج اصفرار الأسنان ، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى تلف المينا. في بعض الأحيان ، قد تكون الحلول الكيميائية التي يقترحها أطباء الأسنان مكلفة وغير فعالة. إذا كنت تعاني من مشكلة اصفرار الأسنان ، فإليك علاج منزلي قديم من الأيورفيدا يمكن أن يساعدك على تفتيح وتبييض أسنانك.

جميلة البوابة: مسحوق الايورفيدا لتبييض الأسنان

مسحوق الايورفيدا لتفتيح الأسنان

لصنع هذا المسحوق:

أنت بحاجة إلى ملعقة من الملح الصخري (الملح الصخري) وملعقة من مسحوق القرنفل وملعقة من مسحوق القرفة وملعقة من الموليثي وأوراق النيم الجافة وأوراق النعناع الجافة.

الطريقة:

اطحن جميع المكونات المدرجة واصنع مسحوقًا ناعمًا. مسحوقك جاهز. يمكنك تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق لاستخدامها في المستقبل.

طريقة استخدام مسحوق تبييض الأسنان:

خذ ملعقة من مسحوق تبييض الأسنان وضعها في راحة يدك. الآن استخدم الفرشاة لتنظيف أسنانك بالبودرة. نظف فمك بالماء. سيؤدي القيام بذلك لمدة أسبوع إلى بعض التغييرات الملحوظة في لون أسنانك .

يعطي الملح الصخري لونًا أبيض طبيعيًا لأسنانك ، بينما يعمل عرق السوس والنيم على تحسين صحة اللثة. هذا المسحوق مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان. تعمل القرفة والقرنفل كمزيل للحساسية .

جميلة البوابة: مسحوق الايورفيدا لتبييض الأسنان

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان:

لا تفوت موعد طب الأسنان . اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم لا تفوت الخيط لا تستخدمي الفرشاة لفترة طويلة أو صعبة للغاية لأنها يمكن أن تتلف مينا الأسنان استخدم فرشاة ناعمة بدلاً من فرشاة متوسطة أو صلبة. يمكن أن يؤدي استخدام فرشاة متوسطة أو صلبة إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت يجب أن تكون ضربات الفرشاة عمودية. كثير من الناس معتادون على القيام بحركات أفقية طويلة بالفرشاة ، مما يؤدي إلى حدوث ضرر . يمكنك تجربة الفرشاة الأوتوماتيكية ، والتي ستجعل نظافة الأسنان سهلة .

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