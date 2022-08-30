جميلة البوابة: مقارنة بين المنتجات الطبيعية والنباتية الحياة النظيفة والجمال النظيف ، كلاهما موضوعان يناقشان كثيرًا في الوقت الحاضر. على الرغم من أن حركة الجمال النظيف جديدة نسبيًا ، إلا أن العديد من الناس يدركون الآن إمكانات هذه المنتجات. مع زيادة الوعي بين الناس لتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ، اكتسب الاتجاه نحو المنتجات النظيفة الكاملة زخمًا كبيرًا. يبدو أن الادعاءات المستمرة للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن اختيار منتجات التجميل النظيفة قد ساعد على ظهور بشرتهم بشكل أفضل قد أثرت على الناس إلى حد ما. يفضل مستهلكو منتجات التجميل الآن استخدام تركيبات أكثر أمانًا وخالية من المواد الكيميائية وخالية من القسوة وغير سامة لتركيبتهم وعنايتهم بالبشرة.

ومع ذلك ، يجب على المرء أن يعترف بأن المصطلحات المختلفة المستخدمة من قبل العلامات التجارية والمؤثرين على حد سواء يمكن أن تكون مربكة للغاية في بعض الأحيان. إذن ماذا تعني منتجات التجميل النظيفة والطبيعية؟ هل هما متماثلان أم يختلفان في التركيب والفعالية؟ بينما يعتقد الكثيرون أن المنتجات الطبيعية نظيفة والعكس صحيح ، فإن هذا ليس صحيحًا تمامًا. تابع القراءة لفهم الفرق بين منتجات التجميل الطبيعية والنظيفة.

جميلة البوابة: مقارنة بين المنتجات الطبيعية والنباتية

منتجات التجميل الطبيعية

يعتبر الجمال الطبيعي أحد الفئات سريعة النمو في قطاعات الصحة والعافية

هو مصطلح واسع يستخدم لوصف منتجات التجميل العضوية والطبيعية والنباتية التي تحتوي على مكونات مصدرها الطبيعة بما في ذلك المعادن والأعشاب والنباتات وغيرها.

يشير المصطلح الطبيعي عادةً إلى أن المنتج خالٍ من المواد الكيميائية مثل البارابين والفثالات والكبريتات. من الشائع أن المنتجات الطبيعية صديقة للنباتيين ، ولكن الحقيقة هي أنها قد تحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات أيضًا. نظرًا لعدم وجود تعريف رسمي لمنتجات التجميل الطبيعية، فمن الصعب تحديد ما قد يحتويه أو لا يحتويه المنتج الطبيعي. يُنصح دائمًا بقراءة الملصقات لفهم تركيبات المكونات والبحث أيضًا عن ادعاءات أخرى مثل نباتي ، وليس مختبرة على الحيوانات ، وخالي من البارابين، وخالي من الكبريتات وما إلى ذلك للتأكد من أن منتج الجمال الطبيعي الذي تختاره يتوافق مع احتياجاتك وآمن بالنسبة لك.

جميلة البوابة: مقارنة بين المنتجات الطبيعية والنباتية

منتجات التجميل النظيفة

تشير منتجات التجميل النظيفة بحكم تعريفها إلى المنتجات الخالية من المواد الكيميائية الضارة مثل البارابين والكبريتات والفثالات والمكونات الأخرى التي تسبب ضررًا للبشرة / الجسم. لاحظ أن منتجات التجميل النظيفة يمكن أن تحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات آمنة للجسم ولا يجب بالضرورة أن تكون نباتية. تدعي المكونات المستخدمة في منتجات التجميل النظيفة أنها آمنة للجسم والبيئة.

جميلة البوابة: مقارنة بين المنتجات الطبيعية والنباتية

منتجات التجميل النظيفة والنباتية

بدلاً من التركيز على نوع واحد ، يُنصح دائمًا باختيار منتج يوفر مجموعة من الفوائد. تستخدم منتجات التجميل النباتية مكونات مشتقة من الأعشاب والنباتات وما إلى ذلك بتركيزات مثالية لتوفير أقصى قدر من الفوائد. وإذا كان المنتج المذكور يدعي أيضًا أنه نظيف ، فإنه يخلو من المواد الكيميائية الضارة مما يجعله إضافة مثالية لنظام الجمال اليومي الخاص بك. عادةً ما يضمن اختيار منتجات التجميل النظيفة والنباتية أن ما يتم امتصاصه في بشرتك يكون أكثر صحة واستدامة. هناك الكثير من الشكوك حول منتجات التجميل النظيفة ذات الأساس النباتي ، ويعتقد أن منتجات التجميل هذه لن تقدم فوائد مماثلة لمنتجات التجميل الأخرى ، ولكن هذا ليس هو الحال. يمكن أن تكون منتجات التجميل النظيفة والنباتية أكثر فعالية بسبب مكوناتها النشطة. علاوة على ذلك ، المنتجات النباتية لا تدعم الاختبارات على الحيوانات مما يجعلها خاليًا من القسوة.

دعنا نناقش أيضًا بعض مزايا استخدام منتجات التجميل النظيفة والنباتية:

جميلة البوابة: مقارنة بين المنتجات الطبيعية والنباتية

لا توجد مواد كيميائية ضارة: تم استخدام مكونات مثل التلك والبارابين والكبريتات والألوان الاصطناعية والعطور والمعادن في منتجات التجميل منذ عقود. يمتص الجلد ما يصل إلى 60٪ من المنتجات التي نستخدمها. لذا فإن أفضل طريقة للعناية ببشرتك هي التأكد من استخدام منتجات التجميل النظيفة والنباتية. بدون مواد كيميائية ضارة وصناعية ، فهي آمنة وفعالة لبشرتنا .

صديقة للبيئة: مع الاتجاه نحو تبني أسلوب حياة صديق للبيئة ، يستثمر المستهلكون بشكل متزايد في المنتجات الطبيعية. على الرغم من ان التوجه النباتي أمر رائع ، تأكد من أن هذه المنتجات لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية مصنوعة من مكونات نباتية. تستخدم بعض منتجات التجميل النباتية أيضًا "المكونات العضوية" ، أي المكونات المزروعة بدون أسمدة صناعية ومواد كيميائية مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة للغاية .

الفعالية: توفر منتجات التجميل ذات الأساس النباتي ذات العناصر النشطة المدروسة علميًا والمكونات النشطة بيولوجيًا مستويات عالية من الفعالية. يمكن أن يؤدي اختيار منتج نباتي نظيف يحتوي على مثل هذه المكونات إلى إحداث المعجزات لبشرتك وشعرك دون أن يكون قاسًا على جسمك .

مستدامة: منتجات التجميل النظيفة ذات الأساس النباتي مستدامة لأنها لا تسبب أي ضرر للبيئة. لا تحتوي هذه المنتجات على مواد كيميائية صناعية ومنتجات ثانوية مما يجعلها صديقة للبيئة .

خالية من القسوة : كلياً.

يمكن أن يكون اختيار منتج تجميل نظيف نباتي بدلاً من المنتجات ذات المكونات الاصطناعية خطوة رائعة نحو اختيار أسلوب حياة نظيف وشامل. مع وجود بدائل أكثر أمانًا واستدامة متوفرة في السوق ، هناك دائمًا طريقة لتجنب المواد الكيميائية في منتجات التجميل.

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