جميلة البوابة: نصائح التجميل الكورية لإزالة سمرة بشرتك

يأتي الصيف مع نصيبه من المشاكل - من التعرق المفرط إلى السمرة غير المرغوب بها، وللأسف يجب على كل شخص أن يتحمل وطأة الحرارة...

حسنا، نحن لا نطلب منك أن تكره الشمس، ألا نحبها جميعًا عندما تشرق؟ كل ما عليك فعله هو العناية الصحيحة ببشرتك وبعد ذلك يمكنك العودة إلى الصيف المحب كما كان من قبل.

العناية بالبشرة لدى الكوريين

من الحقائق المعروفة أن الكوريين يعرفون كيف يعتنون ببشرتهم على أفضل وجه، وإذا اتبع البعض منا جزءًا بسيطًا من حيل جمالهم ، فسنحصل على بشرة مختلفة تمامًا. إذا كنت تكره كيفية تأثير الشمس على بشرتك، وتركها كلها سمراء وداكنة، فعليك تجربة طرق التجميل الكورية السهلة هذه لإزالة سمرة بشرتك!

1. رذاذ ماء الأرز

إذا كنت تحب الأرز بأي شكل من الأشكال ، فأنت ستحب هذه الطريقة. الأرز المخمر هو المكون السحري الذي تحتاجه لهذه الوصفة المذهلة. كل ما عليك فعله هو سلق الأرز وتصفيته وبدلاً من التخلص من الماء ، فقط قم بتخزينه في وعاء. الآن ، قم بتبريده وتخزينه داخل زجاجة رذاذ.

فقط اتركي الماء في الزجاجة لمدة 3-4 أيام واستخدميه للرش على وجهك بالكامل. حسنًا ، ستندهشين من النتيجة.

2. غسول الشاي الأخضر

هل تحبين تناول فنجان من الشاي الأخضر؟ حسنًا ، جربي هذا الوصفة الجمالي إذن. قومي بغلي الشاي الأخضر المفضل لديك في الماء لبضع دقائق. صفيه وبرديه. الآن ، استخدميه كغسول نهائي لوجهك في كل مرة تغسلين بها وجهك. سوف يزيل سموم بشرتك ويوحد لون البشرة كما لم يحدث من قبل.

إذا كنت تعرفين أي وصفة أخرى رائعة، شاركيها معنا في قسم التعليقات أدناه.