جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر غالبًا ما تؤثر بداية تغير الطقس على شعرنا وتحول الأطراف الى هشة ومتطايرة ومتقصفة. الشعر المطاطي والمغذي يجعل مظهرنا جذابًا حقًا. يزيل التلوث الخارجي واستخدام أجهزة التصفيف الساخنة محتوى الرطوبة من فروة الرأس مما يجعل شعرنا يبدو تالفًا ويسبب التكسر.

جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر

جهزي خصلات شعرك بشامبو وبلسم مثاليين

لا أحد يحب الشعر الخشن والتالف. إن شامبو الشعر عالي الجودة الذي يتميز بمقاومة التكسر وتساقط الشعر وتقويته وترميمه وطبيعته هو الأنسب لجعل شعرك أملسًا وناعمًا. يُنصح بشدة باستخدام مزيج من الشوفان وإكليل الجبل وزيت الأرغان والأوراق العضوية جنبًا إلى جنب مع المواد الفعالة القوية للحصول على شعر صحي وناعم. عند إقرانه ببلسم شعر مرطب مكثف بعد غسل الشعر بالشامبو ، يسهل تقليل الخشونة ويجعل الشعر ناعمًا وسلسًا.

جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر

استخدم قناع الشعر بانتظام

تعتبر أقنعة الشعر الأفضل عندما يتعلق الأمر بنظام سريع للعناية بالشعر. أقنعة الشعر المخصبة ببروتين القمح وزيت الأرغان وزبدة الشيا مثالية للتحكم في تساقط الشعر وتغذية فروة رأسك بعمق وتنعيم الشعر التالف. بمجرد استخدامه ، سيجعل شعرك ناعمًا وحريريًا وسهل التصفيف وخالي من التجعد.

جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر

استخدام زيوت مغذية

تتوفر الكثير من مجموعات العناية بالشعر في السوق. تعتبر تلك التي يدخلها زيت الأرغان وإكليل الجبل والشوفان الأفضل لأنها تغذي شعرك بشكل مكثف أثناء فك تشابكه. تتكون المجموعة المثالية من شامبو للشعر وأقنعة للشعر وسيروم للشعر. عادة ما يتم دعم هذه المنتجات المضادة لتساقط الشعر بالألياف والرطوبة والمغذيات بحيث يشعر شعرك بالترطيب والنعومة واللمعان مرة أخرى. تساعد تركيبة أداء الصالون في الحد من تساقط الشعر بينما تغذي بعمق جذور الشعر والبصيلات لتجديد خصلاته. يُنصح باستخدام مصل الشعر أثناء تصفيف شعرك لتقليل الضرر الناتج عن منتجات تصفيف الشعر.

جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر

مصل الشعر للشعر المجعد

إذا كنت تعانين من الشعر الجاف والمتطاير ، فإن مصل الشعر هو خيارك الأفضل للحصول على خصل مغذية وصحية وناعمة. هذا المصل لا ينعم الشعر فحسب ، بل يرطبه أيضًا للحصول على رطوبة متوازنة. اختر مصلًا ممزوجًا بمزيج من الشوفان وإكليل الجبل وزيت الأرغان والأوراق العضوية جنبًا إلى جنب مع المواد الفعالة القوية لمنحك شعرًا صحيًا وناعمًا.

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