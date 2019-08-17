جميلة البوابة: هذا الطعام سيحميك من حب الشباب

يمكن أن تؤثر درجة الحرارة الساخنة في فصل الصيف على جلدك. الرطوبة ستؤدي إلى تفاقم إنتاج الزهم، مما يسبب في ظهور حب الشباب والبثور، وانسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء.

الأسوأ من ذلك.. التعرق الزائد يفتح المسام ، ويسبب المزيد من حب الشباب. بصرف النظر عن التطهير وتقشير بشرتك ، تحتاج أيضًا إلى النظر إلى ما تأكله.

من الأفضل الابتعاد عن الوجبات الخفيفة الحارة والمقلية. والطعام الصيفي الذي تحتاجه لإدراجه في نظامك الغذائي هو خثارة اللبن. إنه طعام بروبيوتيك ممتاز في فصل الصيف ، يمكن أن يبعد البثور و حب الشباب عن وجهك.

في كثير من الأحيان يحدث حب الشباب بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. وفي الصيف ، يمكن للجسم إنتاج المزيد من الحرارة التي تؤدي إلى الالتهاب الجلدي. بصرف النظر عن شرب الكثير من الماء ، فإن تناول اللبن الرائب يوميًا يمكن أن يحافظ على صحة بشرتك وحتى الشعر. إنه غني بالزنك وخصائص مضادة للالتهابات. تساعد البكتيريا الصحية على الحفاظ على قوة الأمعاء عن طريق الحد من الالتهاب والانتفاخ.

تنويه: منتجات الألبان يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناولها.