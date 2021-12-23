جميلة البوابة: وصفات علاجية لبشرتك من قشر الموز الموز فاكهة قوية غنية بالفوائد الصحية. إنها مثل جرعة من التغذية. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C و B6 مفيدان للشعر والبشرة. يغذي البوتاسيوم الموجود في الفاكهة البشرة الجافة وكذلك الشعر الجاف.

جميلة البوابة: وصفات علاجية لبشرتك من قشر الموز

طرق استخدام قناع الموز

يمكن تقشير وتناول وهرس لب الموز ، ويمكن استخدامه كقناع على كل من الشعر والوجه. تتمتع الفاكهة بخصائص تجديد للخلايا عالية والتي ستلغي الضرر الناجم عن العلاجات الكيميائية والتصبغ المتكرر.

تغذي الفاكهة بشرتك وتشدها ، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا لفترة أطول. أضف اللبن الرائب إلى لب الموز قبل وضعه كقناع. إذا كنت تعانين من جفاف الشعر ، أضيفي اللبن الرائب إلى اللب قبل وضعه على شعرك. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من إضافة الجلسرين النقي أو العسل. كما أن لزيت اللوز نفس التأثير على شعرك مما يجعله مغذيًا وصحيًا ولامعًا.

جميلة البوابة: وصفات علاجية لبشرتك من قشر الموز

طريقة استخدام الموز -مهروس الموز

أضف اللبن الرائب. العسل. اخلطيها حتى تصبح عجينة ناعمة. يوضع على الشعر. اتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسليه جيداً. يمكنك استخدام نفس العبوة على وجهك أيضًا. ستكون النتائج ممتازة. سيكون لديك بشرة ناعمة ومشدودة . يميل الموز إلى الاختلاط بالفواكه الأخرى. يمكنك الحصول على التأثيرات المرغوبة من وجه الفاكهة أو عبوة الشعر التي تمزج الفواكه المختلفة. يمكنك إضافة لب البابايا الناضجة وإضافة حفنة من التفاح أو مبشور ولب البرتقال . تحتوي البابايا على نسبة عالية من الإنزيمات مما يجعلها عاملًا رائعًا لتنظيف قشرة فروة الرأس . يحتوي البرتقال على فيتامين سي ، لذلك فهو عنصر رائع تضاف إلى الموز إذا كنت تريد التوازن . التفاح له تأثير كبير على التنظيف والترطيب عند مزجه مع الموز بسبب البكتين .

من الآمن أن نقول إن الموز من أكثر الأطعمة المغذية والصحية ، ليس فقط للجسم ولكن أيضًا للبشرة والشعر.

المزيد من صحتك وجمالك:

نقص الصوديوم: الأعراض، الأسباب، العلاج

ما هو تأثير القهوة على القولون والغازات؟