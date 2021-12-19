ما هو تأثير القهوة على القولون والغازات؟

تحتوي القهوة على الكافيين تحفز حركة الأمعاء لا سيما القولون، وإن هذا التأثير مساوٍ في مقداره لتناول وجبة طعام و60% أقوى من الماء و23% أقوى من القهوة منزوعة الكافيين.

تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وتعزى فوائد القهوة المعززة للصحة وذات الصلة بفسيولوجيا القولون إلى احتوائها على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل: الكافيين، والبوليفينولات، والميلانويدات، وغيرها.

قد يؤدي التعرض لواحد أو أكثر من هذه المركبات الموجودة في القهوة إلى تعزيز صحة القولون من خلال الخصائص الاتية:﻿

امتلاكها خصائص مضادة للأكسدة.

التقليل من إفراز الأحماض الصفراوية في القولون.

تعديل تكوين المادة الوراثية لجميع الكائنات الدقيقة التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء والقولون.

تحسين وظائف الأمعاء، مثل: حركة الأمعاء، وعدد مرات التغوط.

إن هذه الخصائص للقهوة تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم بالنسبة للرجال، وثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم بالنسبة للنساء.

أضرار القهوة على جسم الإنسان

قرحة المعدة

زيادة أعراض القولون العصبي

الإسهال

زيادة التوتر والعصبية

زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

ارتفاع ضغط الدم

فوائد القهوة على جسم الإنسان

تساعد على تحسين اليقظة.

تساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

مرض باركنسون

الزهايمر على المدى البعيد.

تقلل مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب

تقاوم الاكتئاب وتضفي سعادة أكبر على من يشربها.

تساعد على حرق الدهون في الجسم

هل القهوة تسبب الغازات؟

نعم، القهوة تسبب الغازات بسبب احتواء القهوة على كميات عالية من الكافيين الذي يمكن أن يرفع نسب حموضة المعدة مما قد يؤدي لانتفاخ البطن وتكون غازات، كما قد تسبب في بعض الحالات عسر هضم.

وقد يتسبب شرب القهوة في إفراغ محتويات المعدة سريعًا للأمعاء قبل أن تقوم المعدة بهضم الطعام بشكل جيد ليصل الطعام إلى الأمعاء مهضوم جزئيًا مما يؤدي إلى الانتفاخ وحدوث غازات وقد يسبب أحيانًا الإسهال.

نصائح لتجنب حدوث غازات عند شرب القهوة

يفضل عدم شرب القهوة على معدة فارغة لأن قد يزيد من حموضة المعدة.

استخدم الحليب مع القهوة إذا كنت لا تعاني من عدم تحمل اللاكتوز وكانت القهوة هي السبب الرئيس للغازات لديك؛ لأن الحليب قد يساعد في تعديل حموضة المعدة الناتجة عن شرب القهوة.

استبدل شرب القهوة بشرب أحد المنتجات التي يدخل فيها الكافيين بتراكيز قليلة، مثل: الشاي بالنعناع أو الشاب بالزنجبيل حتى يتم خروج الكافيين بشكل تدريجي من الجسم.

اشرب القهوة السوداء وحدها، ولكن إن كنت ترغب في شربها مع أحد منتجات الألبان عليك استخدام المبيضات بدلًا عن منتجات الألبان أو تناول إنزيم اللاكتاز الذي يعمل على هضم سكر اللاكتوز.

شرب القهوة باعتدال ويفضل أن تشرب القهوة منزوعة الكافيين.

استخدم بعض الأعشاب التي تساعد في تقليل الانتفاخ والغازات، مثل الهندباء

تجنب شرب القهوة نهائيًا إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي.

أسباب زيادة ضربات القلب السريعة

أعراض خمول الغدة الدرقية