نقص الصوديوم: الأعراض، الأسباب، العلاج

الملح أو ملح الطعام الذي يحتوي على الصوديوم من أهم المعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، تقريباً 40% من وزن الملح الذي نضعه في الطعام وعلى مائدة الطعام، هذا الصوديوم جسمك يحتاجه بكثره، يخزن من 30-40% منه في العظام.

وجود الصوديوم مهم جداً في انقباض العضلات إضف إلى ذلك تنظيم الماء داخل الجسم إن كان في الدم أو الأنسجة أو الجسم أو داخل الخلايا، ونقصه يؤدي سلباً في عملية إدرار البول وضغط الدم.

أعراض نقص الصوديوم

ضعف عام في العضلات

العصبية الزائدة

انخفاض ضغط الدم

القلق والنسيان

نقص الصوديوم والرياضيين

ويوجد حالة تصيب الرياضيين تسمى hyponatremia، وهي انخفاض الصوديوم في الدم واحتباس السوائل وتؤدي إلى توقف القلب.

والحل هو شرب الماء مضاف له ملح في التمارين لمنع انخفاض الأملاح وزيادة الاداء الرياضي.

الأسباب الرئيسية لإنخفاض نقص الصوديوم

الجفاف بسبب الإسهال المستمر والتقيء

استخدام مدرات البول

الأدوية المضادة للالتهابات

أمراض الكبد والكلى

التعرق الشديد مع شرب الماء بدون أملاح

مصادر الصوديوم

اللحوم

الخضار

الفواكة

المخللات

البقوليات

الأجبان

علاج نقص الصوديوم في الدم

يختلف علاج نقص الصوديوم في الدم حسب السبب قد يشغل:



التقليل من تناول السوائل

تعديل جرعة مدرات البول

تناول الأدوية للأعراض مثل الصداع والغثيان والنوبات

علاج الحالات الباطنة محلول الصوديوم عبر الوريد

يمكن أن يساعد الحفاظ على توازن مستويات الماء في منع إنخفاض الصوديوم في الدم

إذا كنت رياضياً فمن المهم شرب الكمية المناسبة من الماء أثناء التمرين

يجب أن تفكر أيضاً في تناول مشروب معالجة الجفاف مثل: الجاتوريد، الباورريدي، تحتوي هذه المشروبات على الأملاح بما في ذلك الصوديوم، إنها تساعد على تجديد الصوديوم المفقود من خلال التعرق، هذه المشروبات مفيدة أيضاً إذا فقدت الكثير من السوائل من خلال التقيؤ أو الإسهال، خلال يوم عادي.

يجب أن تهدف النساء إلى شرب 2 لتر من السوائل

يجب أن تهدف الرجال إلى ثلاثة لتر ماء.

عندما تكون رطباً بشكل كافي سيصبح لون البول أصفر باهت أو شفاف ولن تشعر بالعطش.

يجب أن لا تشرب أكثر من لتر واحد من الماء في الساعة.

لا تنسى أنه من الممكن شرب الكثير من الماء بسرعة كبيرة، والاعتدال واجب.

يتم إنتاج الهرمون المضاد لإدرار البول ADH في منطقة من الدماغ تسمى منطقة ما تحت المهاد، يتم تخزين هذا الهرمون وإطلاقه بواسطة الغدة النخامية، يتحكم الـ ADH في كيفية إطلاق جسمك للمياه والحفاظ عليها.

عندما يتم إنتاج الهرمون المضاد لإدرار البول ADH ويسمى أيضاً الفازوبرسين بشكل مفرط تسمى الحالة متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب SIADH، يمكن أن يحدث هذا الإنتاج الزائد في أماكن مختلفة غير ما تحت المهاد.

متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب SIADH تجعل من الصعب على جسمك إطلاق الماء بالإضافة إلى ذلك يتسبب SIADH في إنخفاض مستويات الصوديوم نتيجة للإحتفاظ بالمياه.

الخط الأول لعلاج متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب SIADH هو:

الحد من تناول السوائل إلى أقل من لتر يومياً.

لتجنب المزيد من التراكم قد يشمل الأدوية تلك التي يمكن أن تقلل إحتباس السوائل مثل مدرات البول - مثل الفوروسيميد والاسم التجاري لازكس، والأدوية التي يمكن أن تمنع إنتاج الهرمون المضاد لإدرار البول ADH مثل الديميكلوسيكلين

علاج نقص الصوديوم في المنزل

التقليل من شرب السوائل بشكل مؤقت في حالات نقص الصوديوم الخفيف.

تعديل جرعة أدوية مدرات البول لرفع مستوى صوديوم الدم في الحالات الخفيفة.

تناول الأدوية لمعالجة أعراض نقص الصوديوم في الدم، مثل: الصداع، والغثيان، والنوبات المرضية.

إعطاء محلول صوديوم عن طريق الحقن في الوريد في حالات نقص صوديوم الدم الشديد والحاد بهدف زيادة مستويات الصوديوم تدريجيًا لتجنب لأي مشاكل محتملة.

ماذا يفعل نقص الصوديوم بالجسم؟

الغثيان والقيء

الارتباك

النوبات الـمَرَضية

فقدان الوعي

تواجه غثيانًا أو صداعًا أو تقلُّص أو ضعف

هل نقص الصوديوم يسبب تشنجات؟

نعم، الارتباك والتشنجات هي آثار خطيرة لنقص صوديوم الدم خاصة عند كبار السن لذلك يجب معالجتها في الوقت المناسب.

علاج نقص الصوديوم عند كبار السن

يعتبر نقص مستوى الصوديوم في الدم أكثر شيوعًا بين كبار السن؛ لأنهم أكثر عرضة لتناول الأدوية أو لمواجهة مشاكل طبية تعرضهم لخطر الإصابة باضطراب. تتضمن عوامل الخطر هذه ما يلي: الأدوية المدرة للبول (مدرات البول)

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