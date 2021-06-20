جميلة البوابة: وصفات كورية للعناية بالبشرة في الصيف

لطالما حظيت الابتكارات الكورية الخاصة بالتجميل بضجة كبيرة وهي تستحق ذلك بالفعل لان نتائجها غالبا ما تكون فعالة وواضحة. ولقد قدمت العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال التجميل منتجات كورية ضمن منتجاتها...

جميلة البوابة: قناع الكافيار للقضاء على التجاعيد

في الصيف، تصبح بشرتنا عرضة للعديد من الأمراض الجلدية مثل التصبغ وحب الشباب ، حيث يمكن أن تكون شمس الصيف قاسية جدًا على بشرتنا. الحرارة والرطوبة تسبب تصبغ البشرة وهو أمرًا لا مفر منه فما هو الحل. جميلة البوابة تقدم لك بعض أسرار الجمال الكورية:

قناع الزبادي للوجه

نحن جميعًا ندرك تمامًا خصائص الترطيب الطبيعية للزبادي. خصائص الزبادي التي تجعله غذاءً أساسياً في معظم المطابخ الكورية هي طبيعته الحيوية التي تجعله مكوناً مفضلاً للعناية بالبشرة.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسليه وضعي المرطب الملطف.

قناع الوجه بالليمون والفراولة

الليمون والعسل من المكونات الرئيسية المستخدمة في الجمال الكوري.

الليمون هو أحد مضادات الأكسدة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين ج. يساعد فيتامين ج في تقليل تلف الجلد والشيخوخة المبكرة. الفراولة مادة قابضة قوية ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تحمي بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا في علاج حب الشباب.

اخلطي قطرتين من عصير الليمون مع 3-4 حبات فراولة مهروسة حتى اللب.

أضيفي 2 ملاعق كبيرة من الزبادي لمنحها قوام كثيف.

ضعي العبوة على بشرتك واتركيها لمدة 30 دقيقة.

اغسليه بالماء الدافئ.

تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

رذاذ ماء الأرز

ماء الأرز هو أحد المكونات الأكثر شيوعًا المستخدمة في العديد من علاجات التجميل الكورية وحتى في منتجات التجميل الخاصة بهم. تشتهر مياه الأرز بخصائص تفتيح البشرة ومقاومة الشيخوخة التي تساعد في الحصول على بشرة صافية ومتوهجة.

ينقع الأرز النظيف في الماء لمدة 30 دقيقة.

يصب الماء في زجاجة بخاخة.

يضاف القليل من هلام الصبار في الزجاجة.

ترج الزجاجة ويستخدم الخليط على البشرة المتضررة.

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