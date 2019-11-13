جميلة البوابة: وصفة كورية لبشرة نقية

هل تريدين أن تبدين أصغر سنا؟ كلنا نريد ذلك، ولكن هل من الممكن إخفاء عمرك مع هذه الوصفة يمكنك.

المكونات المطلوبة:

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز

½ ملعقة كبيرة عسل

1 قطرة من زيت اللافندر النقي

الطريقة:

يُمزج صودا الخبز والعسل معًا حتى يبدو وكأنه عجينة. تضاف قطرة واحدة من كل من الزيوت الأساسية الخزامى واللبان.

توضع منشفة دافئة على وجهك لمدة دقيقة أو نحو ذلك لفتح مسامك.

يفرك الوجه برفق باستخدام مقشر للوجه باستخدام حركات دائرية صغيرة (كن لطيفًا مع بشرتك!) من 3-5 دقائق لإزالة الجلد الميت بالكامل من الوجه والسماح للزيوت الأساسية تعمل سحرها.

يشطف باستخدام الماء الدافئ.

قد يصبح وجهك أحمر لبعض الشيء ولكن هذا سوف ينحسر.

استخدم هذا المقشر أكثر من 1-2 مرات في الأسبوع.

هذا المقشر قلوي للبشرة ، لذا فهو يساعد على التخلص من درجة الحموضة ، من الأفضل أن ترش وجهك بماء الورد بعد ذلك. وهذا سوف يعيد التوازن لجلدك بشكل طبيعي.