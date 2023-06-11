أفضل أنواع الآيلاينر المضادة للماء والتي تدوم طويلا وطويلا لـ صيف 2023

الآيلاينر بلا شك، أكثر قطعة مكياج هامة وكفيلة بتحويل الإطلالات الجمالية ونقلها إلى مستوى آخر من الجمال. فلا بد من اقتناء الآيلاينر المثالي للحصول على إطلالة جمالية راقية أو عملية. لكن لا بد من الحصول على الآيلاينر المثالي الذي سيخدم إطلالاتك الجمالية لكل يوم وكل مناسبة.

لا توجد قاعدة حول كيفية تطبيق البطانة الخاصة بالآيلاينر بحيث يمكنك إنشاء شكل رسومي رائع أو نقرة القطط الكلاسيكية أو تبديلها بمجموعة من الألوان حيث تصدرت الأعوام الأخيرة تريندات الألوان المختلفة للألوان للآيلاينر حيث من الممكن تنسيق الألوان الغامقة البني، الكحلي والأحمر، أو الألوان الصيفية مثل لون تريند عام 2023 وهو الأزرق الـ"إليكترك" واللون الأصفر الشمسي وغيرها.

أفضل أنواع الآيلاينر المضادة للماء

من لانكوم آيلاينر لاش إيدول

تألقت النجمة الأمريكية في الحملة الإعلانية الخاصة بالعلامة الفرنسية لانكوم للمنتج الجديد الذي يوفر حماية وترطيب. حيث يحمي محيط العين والجفون العلوية والسفلية من الأتربة والغبار، إضافة إلى الترطيب الذي يوفره للجلد المحيط. ويوفر المنتج حماية ودوام طويلان ويدوم لأكثر من 24 ساعة ويبقي الأثر الجميل واللون الأسود لأيام وأيام. وبفضل الخط الناعم للقلم يمكنك رسم الرسمة التي تريدينها بدقة.

يبدأ من 22 يورو حول المتاجر المختلفة.

من نارس آيلاينر الصبغة العالية لارتداء طويل

يجف هذا القلم المصمم على شكل الكحل بلمسة نهائية كثيفة غير لامعة ويدوم لفترة طويلة من الوقت ، حتى على خط الماء. هناك الكثير من الظلال الجريئة للاختيار من بينها حيث تتميز هذه الظلال بين الألوان الصيفية الخفيفة والبراقة وصولا إلى الألوان الشتوية القوية.

لكن تتميز درجة "Park Avenue" الكريمية بالأحمر الغني لإضافة لمسة لونية للعيني لإطلالة قوية وجريئة. نصيحة مهمة: استخدمي فرشاة كثيفة الزاوية لدمج محدد العيون إذا كنت تريدين تأثيرًا ملطخا أو عشوائي لأن القلم يتميز بالرسم الأشبه بالجرافيتي.

يتوفر المنتج بسعر يقارب العشرون يورو.

من ميبيلين آيلاينر هايبر بريسايز أول داي. لرسمة عيون تدوم طوال اليوم

خيارك الأفضل لتحديد ورسم الأجنحة الجانبية أو رسمة عيون القطة التي تعود إلى الواجهة لهذا الموسم بعد أن طبقها ماكيير المشاهير توم بوشو لعارضات دار سان لوران وكوريجيز لموسم ربيع وصيف 2023.

بفضل القلم الذي لا يتعدى محيط أربعة بالعشرة يجعل عملية رسم الآيلاينر أكثر سلاسة وبساطة لضمان الحصول على نتيجة مثالية وجميلة تدوم طويلا بفضل التركيبة المضادة للماء التي يتمتع بها هذا المنتج وبسعر قليل جدا يتراوح بين 8 إلى 10 يورو فقط.

نصيحة لتطبيق الآيلاينر المائي هذا الصيف على أسلوب أليكسا ديمي

اعتمدت النجمة الأمريكية الشابة رسمة الآيلاينر الكاملة بأطراف القطة مرفوعة إلى الأعلى لتأثير مغري وجاذبية لعيون أكثر اتساعا وجمالا.

يمكنك تطبيق الآيلاينر على المنطقة العلوية أو السفلية على حد سواء وهو ما يزيد من جمالية العين وحجمها، مع الإضافة المتعلقة بالجفون العلوية من ألوان وطلال أعين تلقي بنفسها على العين لتزيد من قوة الرسمة التي ستعتمدينها.