جميلة البوابة: 10 دقائق للعناية ببشرة الطالبات سواء كنت في المدرسة أو الجامعة ، الحياة على وشك أن تصبح مزدحمة بالالتزامات والدروس والامتحانات. لذلك يصبح الحصول على بشرة صحية شبه مستحيل أحياناً: ولكن ليس إذا اتبعت هذه الدقائق الـ10 لروتين العناية ببشرتك.

جميلة البوابة: 10 دقائق للعناية ببشرة الطالبات

روتين العناية

مع البدايات الجديدة يأتي ضغوط التوفيق بين روتين العناية بالبشرة في الصباح والالتزامات. وعندما يكون الوقت جوهريًا ، غالبًا ما يكون قضاء 30 دقيقة في الاعتناء ببشرتك امراً صعباً. لكن بشرتك لا ينبغي أن تعاني لمجرد أن لديك مليون شيء آخر لتفعله قبل الخروج من المنزل بحلول الساعة 8 صباحًا. اقتراب الصيف من نهايته و بداية موسم الخريف / الشتاء. فهو وقت رائع لإعادة تقييم العناية ببشرتك. لا يستغرق الأمر دائمًا الكثير من الوقت والمال حتى تحافظ على بشرتك في أفضل حالاتها. إليك روتينًا بسيطًا للغاية للعناية ببشرة الطلاب - وبعض الإضافات التي يمكن إضافتها حسب الحاجة أو الرغبة. لا تحتاج إلا الى 10 دقائق. والنتائج سوف تجعلك سعيدا في أي يوم.

وهذا هو بالضبط ما نخطط للقيام به مع روتين العناية بالبشرة خطوة بخطوة في 10 دقائق فقط.

جميلة البوابة: 10 دقائق للعناية ببشرة الطالبات

الخطوة 1 - تنظيف لمدة 2 دقيقة

يساعد تنظيف وجهك عند الاستيقاظ على إزالة السموم وخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة التي قد تفرزها البشرة طوال الليل. ابدأ بقضاء دقيقتين في تنظيف وجهك ورقبتك. التطهير طريقة رائعة لزيادة تدفق الدم. استخدمي منظفًا معززًا للإشراق ، ودلكي بشرتك بحركات دائرية ، ثم اشطفيها بالماء الفاتر وجففيها بلطف بمنشفة نظيفة.

الخطوة 2 – دقيقة للتونر

يزيل التونر أي آثار للأوساخ. عند إضافته إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة واستخدامه بانتظام ، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على مظهر وتضيق المسام. بكل صدق ، انت بحاجة الى 60 ثانية فقط. ربما يمكنك تثبيت هذه الخطوة في 30.

الخطوة الثالثة: السيروم لمدة دقيقتين

يتساءل الكثير من الناس عن سبب عدم قدرتهم على استخدام مرطب أو كريم للوجه على بشرتهم بدلاً من السيروم. بينما لا توجد قاعدة صارمة وسريعة ، إلا أن السيروم والمرطبات تساعد البشرة بطرق مختلفة. تعتبر الأمصال أرق وأخف من المرطبات ولها مجموعة متنوعة من الوظائف لأنها مليئة بالمكونات النشطة. إنها تساعد بشكل كبير كحلول مستهدفة لبشرتك.

بمجرد الانتهاء من السيروم ، ضعي مصل العلاج المفضل لديك على الفور ، بينما لا تزال بشرتك رطبة. سيساعد هذا على حبس كل الرطوبة والخير في بشرتك. ضعي قطرتين أو ثلاث قطرات فقط من السيروم على أطراف أصابعك ، ثم ربتي عليها برفق واضغطي عليها بالتساوي على وجهك ورقبتك.

الخطوة 4 - دقيقة على العيون!

بعد ذلك ، اقضِ دقيقة واحدة فقط في وضع علاج مرطب حول عينيك. أفضل بكثير من نشر المرطب في جميع أنحاء منطقة العين والذي يمكن أن يكون ثقيلًا جدًا ويسبب الانتفاخ. لا يساعد استخدام كريم تحت العين على ترطيب البشرة وتنعيمها تحت العينين فحسب ، بل يعمل أيضًا على علاج مشاكل مثل الهالات السوداء والانتفاخ والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

الخطوة 5 - التبريد لمدة دقيقة كاملة إضافية

هذا هو أفضل وقت في العملية برمتها. حان الوقت للتنفس والاسترخاء لبضع دقائق للسماح للسيروم وكريم العين بالامتصاص. هذا مهم للغاية لأنه يساعد المنتجات على التسرب إلى الجلد وتقديم أفضل فوائدها.

الخطوة 6 - الترطيب في دقيقتين

بعد بضع دقائق من الراحة ، ضعي المرطب لتغذية بشرتك بالمرطب. سيساعد الترطيب الجيد حسب نوع بشرتك على الاحتفاظ بالترطيب. يمكن أن يقلل الترطيب اليومي من فرصة الإصابة بجفاف شديد أو دهنية. كلاهما ضار بالبشرة ويسبب مشاكل جلدية شائعة مثل انسداد المسام أو حب الشباب.

الخطوة 7 - دقيقة ونصف للمسات الأخيرة

العناية الجيدة بالبشرة تعني أنك لا تحتاج إلى الكثير من المكياج ، ولكن هناك أخبار جيدة ، لديك دقيقة كاملة لاستخدامها كما يحلو لك. يعد عامل الحماية من الشمس (SPF) أمرًا حيويًا بالطبع ، لذا ضعيه أولاً ، ثم أنهِيه باستخدام مرطب الشفاه أو اللمعان أو الماسكارا أو أي شيء تحتاجينه لمواجهة اليوم.

بالإضافة إلى الصحة الجسدية ، يمكن أن تساعد مستحضرات التجميل في تحسين مزاجنا وتعزيز مظهرنا وتعزيز احترامنا لذاتنا. يمكن أن تساعد أيضًا في إظهار الأسلوب الشخصي ، وبالتالي فهي وسيلة مهمة للتعبير الاجتماعي. تلطف العناية بالجمال أعراض الجفاف والتهيج ، وتغذي بشرتك ، لذا تصبح أقل عرضة للضرر.

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