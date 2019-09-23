جميلة البوابة: 15 دقيقة لإزالة شعر الوجه

هل تعبتِ من شعر الوجه المزعج والمحرج؟ هذه الطريقة سوف تساعدك على التخلص منه بسهولة.

لهذا العلاج سوف تحتاجين:

1 ملعقة صغيرة مسحوق جيلاتين غير معطر

2 ملاعق من الحليب الساخن

مسحوق الكركم

عسل

الطريقة:

في وعاء خلط نظيف ، ضعي ملعقة شاي واحدة من مسحوق الجيلاتين غير المعطر

الى هذا قومي بإضافة ملعقتين شاي من الحليب الساخن مع خلطهما حتى يذوب الجيلاتين تماما

الى هذا قومي بإضافة 1/4 ملعقة شاي من العسل

قومي بإضافة القليل من مسحوق الكركم

يمزج ويصبح جاهزاً.

الطريقة:

ضعي هذا القناع بمساعدة فرشاة مسطحة نظيفة على وجهك النظيف.

من الأفضل عمل حمام بخار لبضع دقائق قبل وضع القناع.

ضعي هذا القناع بسرعة لأنه يجف سريعًا.

اتركي هذا القناع من 15 -30 دقيقة على وجهك ، ثم قومي بإزالته بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

اشطفي وجهك وقومي بتدليكه بالثلج على الفور لمدة 2-3 دقائق.