جميلة البوابة: 3 طرق طبيعية لجعل شفاهك وردية أكثر

يشكو الكثير من الناس من أن شفاههم تزداد قتامة مع وجود ثلاثة مسببات لذلك ابرزها التعرض لأشعة الشمس ؛ استخدام مستحضرات التجميل منخفضة الجودة واستخدام المواد الغذائية والمشروبات والمواد التي تحتوي على الكافيين والتبغ.

لاستعادة بشرة وردية أصلية من شفتيك ، استخدم العلاجات الطبيعية التالية:

بذور الرمان

من المعروف أن الرمان يخفف الشفاه الداكنة نظرًا لحقيقة أنه يحتوي على العقاقير المنشطة المركبة التي تثبط إنتاج الميلانين وبالتالي تمنع تحول الشفاه الى اللون الداكن.

الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام بذور الرمان في صنع الشفاه الورديه هي مزج بذور الرمان المكسرة مع القليل من كريمة الحليب البارد. ضع العجينة الناتجة على الشفاه وكررها عدة مرات لبضعة أسابيع.

طريقة أخرى هي عصر بذور الرمان في الخلاط. تغمس كرة القطن في العصير وتفرك شفتيك. هل هذه العملية كل يوم لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

جذور الشمندر

عصير الشمندر لديه صبغة طبيعية يمكن أن تجعل شفتيك أكثر احمراراً . كما أنه يقلل من التصبغ بسبب ارتفاع مستوى فيتامين ج.

قم بعمل بلسم الشمندر عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ، وملعقة كبيرة من كريات شمع العسل وملعقة كبيرة من زبدة الشيا (استخدم زبدة الكاكاو البديلة). ضع الخليط في جرة زجاجية وضع الماء في قدر مع الماء المغلي مع تحريك محتويات الجرة. أضف ببطء مسحوق الشمندر ثم حركه حتى. نقل بلسم في حاويات بعد أن يبرد.

بتلات الورد

تساعد الورود في تغذية الشفاه وهي معروفة لكونها مضادة للالتهابات.

هناك طريقتان للاستفادة من بتلات الورد في جعل شفاهك وردية اكثر.

تسحق بتلات الورود الحمراء أو الوردية وتفرك بها الشفاه.