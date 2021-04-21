جميلة البوابة: 3 علاجات منزلية معتمدة لتبييض اصفرار الأسنان

أنت محظوظ إذا كانت لديك تلك الابتسامة المثالية ، لكن تلك الأسنان الصفراء الموجودة تحتها يمكن أن تعيق جمال تلك الابتسامة.

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إذا جربت جميع معاجين الأسنان المتوفرة في السوق والتي تعد بتبييض أسنانك ولم يساعد أي منها ، فقد حان الوقت لتجربة بعض العلاجات المنزلية السهلة .

صودا الخبز

يعلم الجميع خصائص التطهير التي تتمتع بها صودا الخبز ويمكنها فعل العجائب لأسنانك. اخلطي القليل من صودا الخبز مع الماء. ضع القليل من هذا المعجون على فرشاة أسنانك وقم بتنظيف أسنانك لمدة دقيقة أو نحو ذلك. اشطف فمك بعد ذلك.

قشر الليمون

يحتوي الليمون على عوامل تبييض طبيعية ويمكن لقشر الليمون في الواقع تنظيف أسنانك. فقط افركي قشر الليمون على أسنانك واشطف فمنا بعد ذلك.

زيت جوز الهند

خذ ملعقة من زيت جوز الهند في فمك وحركها بالداخل لمدة خمس دقائق. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات إلى فرشاة أسنانك وتنظيف أسنانك بها لمدة خمس دقائق. فقط اشطف فمك بعد ذلك وسوف تحب النتائج.

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